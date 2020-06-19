В Нижнем Тагиле больные коронавирусом не смогут принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию

Пациенты с подтверждённым коронавирусом или подозрением на него, которые сейчас находятся в инфекционной больнице и обсерваторах, не смогут принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Это касается даже тех, у кого заболевание проходит в лёгкой или бессимптомной форме. Об этом АН «Между строк» рассказала председатель Избирательной комиссии Нижнего Тагила Лидия Брызгалова. Не смогут проголосовать и врачи, контактирующие с заражёнными. Связано это с риском распространения новой инфекции COVID-19 и тем, что организовать процесс голосования для пациентов и врачей инфекционных больниц и обсерваторов крайне сложно. Необходимо надевать на членов УИКов защитные костюмы и производить подсчёт голосов прямо в учреждениях. Да и у самих представителей комиссий нет особого желания работать в таких условиях за маленькую заработную плату.

«Это опасно, не всякая комиссия решится на то, чтобы там работать, — отметила председатель Ленинской ТИК Лариса Демьянова. — Кроме того, голосование носит заявительный характер. Больным и врачам сейчас не до этого. Тем, кто отдыхает в санаториях, а это немногочисленная категория людей, будет предложено проголосовать. Если они захотят поучаствовать в процедуре, для них определят специальное место, где можно будет это сделать с соблюдением всех необходимых мер безопасности».

Напомним, жители Нижнего Тагила начнут приходить на избирательные участки, чтобы проголосовать за или против внесения поправок в главный документ страны — Конституцию РФ, — с 25 июня по 1 июля. В городе развернут 155 избирательных участков и подготовят на случай ЧС ещё 157 резервных. Голосование организуют также на дому и во дворах. Многие члены участковых избирательных комиссий отказываются работать во время голосования из-за низкой заработной платы и опасности заражения коронавирусом.

О том, как и при соблюдении каких мер будет проходить голосование в разгар пандемии COVID-19, стоит ли в нём участвовать и возможна ли подтасовка результатов, читайте в подробных карточках АН «Между строк».