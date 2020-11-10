«У нас много камня и минимум металла». Создатели ювелирной мастерской «Вогул» – о поиске собственного стиля, «брутальной» ювелирке и красоте минералов

Ювелирную мастерскую «Вогул» создали тагильчане – ювелир Михаил Карягин и камнерез Владимир Сихряев. Их украшения далеки от классической ювелирной школы: где много металла со сложными декоративными узорами. В своих изделиях «Вогул» совмещают грубую обработку и ассиметрию формы камня. «Афиша МС» встретилась с интересными мастерами и задала вопросы о том, как они пришли к необычному ремеслу, о процессе изготовления и раскопках, заказчиках и почему в России мало ценителей ювелирных украшений из натурального камня.

Михаилу 30 лет, а заниматься ювелирным делом начал на третьем курсе исторического факультета НТГСПИ, в 2008 году. Интерес к минералам и камням будущему ювелиру привил его преподаватель по археологии Юрий Сериков, который организовывал археологические студенческие экспедиции по Уралу. После истфака, в 24 года Михаил пошёл в колледж прикладного искусства и дизайна, чтобы получить профессиональное образование – мастер по художественной обработке металла.

А Владимир Сихряев камнерез-самоучка. Ему 36 лет, и 25 лет из них он занимается обработкой камня. Ещё в детстве отец часто брал с собой в кружок камнерезного мастерства в станции юных туристов «Полюс». Поначалу Владимир просто наблюдал за процессом обработки камня, брал уроки у преподавателей кружка. Со временем он сам стал мастером.

«Обработка минерала – это сложный, но удивительный процесс. Часто рассматриваешь камень и поражаешься, что природа могла такое создать»– объясняет Владимир.

Совместный проект «Вогул» Михаила и Владимира был создан 8 лет назад. Долгие годы они работали в разных мастерских, создавая различные изделия с поделочным камнем. А полгода назад арендовали общую мастерскую и стали самозанятыми. Недавно к творческой команде присоединился третий участник – камнерез Руслан Губматов, который, как и Владимир Сихряев начинал с кружка в «Полюсе» ещё подростком. Определившись со своим направлением, мастера начали создавать украшения в стиле «дикого камня» с необработанной грубой формой. Сейчас в коллекции мастеров есть: ассиметричные кольца и серьги, броши с флорентийской мозаикой и украшения в технике гальванопластика.

«Почти 7 лет, мы делали классические украшения. Но со временем поняли, что хочется делать что-то другое, со своим стилем. Сейчас нам ближе украшения, где красота камня на первом месте. Хочется показать камень таким, какой он есть. Также благодаря технике гальванопластика наша украшения кажутся более «брутальными», будто бы они только из земли выкопаны», – рассказывает Михаил Карягин.

«Я считаю, что у каждого камня есть душа – и это хочется максимально раскрыть покупателю. Если приглядеться, то в каждом минерале можно рассмотреть свой рисунок, найти настоящие пейзажи, картину. И когда человек носит камень, то он носит частичку природы, частичку работы мастера. Это уникальная вещь, второй такой не будет».

Природа России и Урала вдохновляет мастеров постоянно. Михаил и Владимир успели объездить разные живописные места нашей страны. Например, недавно, команда «Вогула» была на раскопках в Пермском крае. Правда, месторождение минералов на Среднем Урале постепенно исчерпывается, поэтому часто приходится закупаться ископаемыми со всего мира. Название мастерской «Вогул» тоже с уральским колоритом – так называлось древнее коренное население, когда-то проживающее к востоку от Урала.

По словам мастеров, любителей камня в Тагиле немного, но они есть. Для «Вогула» постоянные заказчики на вес золота, ведь оценить ювелирное искусство способен не каждый.

«Обидно, что на Урале мало заказчиков-ценителей, люди не готовы платить ту сумму, которую предлагает ювелир за своё изделие. Мы пытаемся с этим как-то бороться, но это очень сложно. Скорее всего, это от того, что в России в целом культура камня потеряна. Покупают сейчас хорошо только в Москве или Питере. В Советском союзе больше любили камень, а в 90-е рынок переполнился китайскими и индийскими товарами, всё стало неестественно блестящим и красивым. И россияне, конечно, привыкли к таким украшениям, привыкли покупать товар за 200 рублей. Сейчас стало заметно, что интерес к натуральным камням начал снова расти постепенно. Но это из-за того, что в России чаще стали следить за модными тенденциями в instagram, pinterest , ярмарка мастеров и прочими ресурсами», – объясняют мастера «Вогула».

Но Михаил говорит, что голодный художник – это не про него, мастеру важно уметь зарабатывать на своём творчестве. До пандемии коронавируса они продавала свои украшения на дизайнерских маркетах, например, на Open space market в Казани. А также на ювелирно-минералогических выставках: на «Магии камня» в Перми, «Симфония самоцветов» в Москве или «Мир камня» в Санкт-Петербурге. Сейчас из-за новых реалий мастера активно осваивают SMM в соцсетях, а работы выкладывают на онлайн-площадках «Ярмарка Мастеров и Pinterest.