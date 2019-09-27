«У меня есть к нему претензии». Перед открытием сквера советской скульптуры в Нижнем Тагиле жители спорят, нужен ли там бюст Сталина

О том, что в Нижнем Тагиле появится экспозиция «Парковая скульптура советского периода», стало известно ещё в 2018 году. Тогда на официальном сайте города некоторые тагильчане возмущались, что мэрия решила вернуть на улицы «политические» скульптуры. Участники дискуссии считали, что это позор для города и «возвращение совка». Прошёл год, и 30 октября сквер официально распахнёт свои ворота, все желающие смогут прогуляться среди гипсовых пионеров, советской учительницы, горняка, маленького Володи Ульянова, а также бюстов Владимира Ленина и Иосифа Сталина. Именно последний до сих пор вызывает самые горячие споры: слишком неоднозначная личность и слишком тяжёлые станицы истории, с ней связанные.

«Не зря же великие люди говорили, что человек, который не знает свою историю, идёт на вымирание. Какая разница, чей бюст. Ленин это или Сталин, у этих людей в истории был свой шаг. Конечно, кому-то она нравится, кому-то не нравится. Но сегодня мы не можем выбирать свою историю, это история государства, и это маленький кусочек нашей истории. Я считаю, что каждый человек должен знать, что сделал Ленин, что сделал Сталин и любой другой. Если бы мы, например, нашли бюст Брежнева, мы бы его тоже установили, потому что это наша история», — отметил замглавы города по соцполитике Валерий Суров.

Именно Валерию Сурову принадлежит идея создать сквер советской скульптуры. Заместитель главы города по социальной политике, часто бывая на приёмке детских загородных лагерей, наблюдал, как на их территориях разрушаются скульптуры. Часть фигур была в таком плачевном состоянии, что представляла опасность для детей. Так появилась идея привести их в порядок и собрать в одном месте историю государства.

Сквер находится в центре Нижнего Тагила, на территории музея изобразительных искусств. А бюст Иосифа Сталина «смотрит» прямо на еврейскую общину. Там работает 74-летняя Галина Нестерова. Она была совсем маленькой, когда Сталин был у власти, но хорошо помнит, что именно тогда в тюрьме сидели её дядя и отец.

«Я к этому отношусь интернационально и считаю, что памятники уничтожать нельзя. Может быть, потому что я всю жизнь в культуре проработала. Да и в нашей семье про Сталина много не рассуждали. Когда взрослые собирались, детей убирали, чтобы мы где не надо чего-нибудь не наболтали. Я помню, когда по радио объявили, что Сталин умер, мой отец взял его единственный портрет, который был у нас дома, бросил на пол и сапогами по стеклу бил. Папа мой при Сталине сидел. На отца наговорил его коллега, который был влюблён в мою маму. Он написал донос, и отца просто взяли и посадили, ведь раньше же не разбирались, кто прав, кто виноват. Только потом, когда у этого мужчины провели обыск, нашлась бумага, которую искали, и отца выпустили. Но сейчас я к этому бюсту отношусь как к искусству. Да, много чего было в то время, но это наша история», — рассказала Галина Нестерова.

У тагильчанина Алексея Кузнецова более радикальная позиция. Он считает, что историю своего государства знать нужно, но в жизни есть другие деятели, которые достойны бюста в центре города.

«Во время войны брат моего дедушки попал в плен к немцам. При нём была только лопата. У него был выбор: либо умирать, либо защищать родину. В итоге получилось так, что ему и ещё нескольким людям удалось выбраться из плена. Но дело в том, что в то время само попадание в плен считалось изменой родине. И когда он приехал домой, то его посадили на несколько лет. Вышел он или нет, я не знаю. Но я считаю, что устанавливать памятник человеку, из-за которого пострадало множество невинных людей, глупо. Есть другие исторические личности. А Сталин, если почитать его биографию, был бандитом и сам неоднократно убивал людей», — рассказал Алексей Кузнецов.

А вот местного писателя Бориса Телкова скульптуры даже вдохновляют на творчество. По его мнению, сквер городу необходим, поскольку здесь можно проводить уроки истории, показывая детям, как выглядели лидеры государства.

«По-моему, в наше время глупо бороться с памятниками. Это даже хорошо, что их не разрушают, а сохраняют. Конечно, к Сталину есть свои претензии — и по поводу репрессий тоже. Но здесь памятник выступает как факт истории, и от неё нельзя отказываться», — отметил писатель Борис Телков.

Историк Дмитрий Кужильный тоже против категоричности и считает необходимым анализировать деятельность политика, учитывая время его правления.

«Надо понимать, что Сталин принял руководство страной после либерального Ленина. В Народном комиссариате СССР и среди депутатов были в основном не большевики, а эсеры, меньшевики и анархисты. Поэтому при попытке заменить их начиналось сопротивление, саботаж и умышленное вредительство. Сталину приходилось репрессировать своих политических противников. Это нормально. А вот то, что репрессии распространились на других людей, которые имели отношение к политическим противникам большевиков, — это, безусловно, перебор. Да, у Сталина были недостатки, которые влияли на развитие государства и общества. Например, он плохо разбирался в людях и часто доверял подбор кадров тем, кто злоупотреблял его доверием и своим положением. Естественно, ГУЛАГ тоже никак нельзя отнести к достижениям периода его правления. Однако не надо забывать, что при нём был совершён "большой рывок": в кратчайший срок произошла индустриализация страны, при нём начали разработку ядерного оружия, при нём произошло послевоенное восстановление экономики. Так что относиться к Сталину нужно взвешенно, учитывая и плюсы, и минусы», — сказал автор проекта «Город-Лабиринт» Дмитрий Кужильный.

Эпоха правления Сталина была ознаменована и гонениями на церковь. В результате репрессий 1930-х годов лишились жизней сотни тысяч православных священников. Однако в 1940-х годах политика Сталина претерпела резкое изменение: гонения стихли, священники получили государственную поддержку и даже возможность избрать патриарха, место которого пустовало почти 20 лет.

«Само время было сложное, его можно делить на несколько этапов: приход к власти Иосифа Виссарионовича, военный период и послевоенный. Конечно, первый этап — это время серьёзных гонений на церковь, преследование, репрессии. Но если говорить о времени, когда война подходила к завершению, мы видели, что открываются церкви, что людям это было необходимо. Это история, поэтому памятник нужно рассматривать именно как исторический факт. В контексте сквера, наоборот, было бы странно, если бы Сталина там не было», — поделился священник Григорий Елохин.

Тагильский реставратор Владимир Бекетов, который занимался «возвращением к жизни» всех этих скульптур, тоже на их стороне. Он уверен, что гипсовые символы ушедшей эпохи внесут разнообразие в сегодняшний день.

«Скульптура того периода очень показательная, значимая. Она хорошо сделана, там безупречные пластика и анатомия, хоть это и тиражные вещи. По-моему, это здорово, что эти скульптуры будут показаны жителям города. Питаться только современным искусством приторно, хочется разнообразия», — говорит реставратор.

Ранее в мэрии отметили, что в сквере советской скульптуры обязательно будут установлены камеры видеонаблюдения, чтобы обезопасить место от вандалов.