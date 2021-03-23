«Тетюхин бы вами гордился!» Руководство ЕВРАЗ НТМК поблагодарило медиков Уральского лечебно-реабилитационного центра за работу в ковидном отделении

Сегодня 32 врача Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра в Нижнем Тагиле получили грамоты и подарки от руководства ЕВРАЗ НТМК. Металлурги поблагодарили медиков за труд, который они демонстрировали на протяжении четырёх месяцев — с момента открытия в госпитале Владислава Тетюхина коронавирусного отделения для сотрудников уральских предприятий ЕВРАЗа.

Ковидное отделение на 25 койко-мест было открыто в Уральском клиническом центре в середине декабря 2020 года. Для его создания металлургическая компания приобрела аппараты искусственной вентиляции лёгких, фибробронхоскоп, дефибриллятор, 25 кислородных увлажнителей и другое оборудование на 13 млн рублей.

«Вместе мы сделали огромное дело. Я считаю, мы достойно справились с тем, чтобы не допустить распространения этой заразы на нашем предприятии. В момент открытия отделения больницы были переполнены, люди в очередях за кислородом стояли. Мы теряли сотрудников. Это отделение спасло много человеческих жизней. Мы на это потратили 2,5 млн рублей, но это те деньги, которые на всю жизнь останутся самыми эффективно потраченными дивизионом “Урал”. Я желаю хорошего будущего этому замечательному центру имени уважаемого Владислава Тетюхина. Это жемчужина Тагила и всей области. Вам большое спасибо за ваш труд, за те результаты, которых вы добились», — обратился к врачам вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Специалисты разных отделений Тетюхинского госпиталя прошли обучение для работы с коронавирусными больными. За четыре месяца в организованном ЕВРАЗом ковидном отделении побывал 81 сотрудник НТМК и КГОКа. Все они прошли лечение и были выписаны. В пик пандемии медперсонал частной клиники работал в новом отделении в графике «неделя через неделю»: сотрудники не видели семьи, жили в госпитале.

«На тот момент я переболела и не боялась, что принесу домой инфекцию. Но работать было сложно и физически, и морально. Мы целую неделю находились взаперти, в костюмах было душно. Приходилось мириться с тем, что в обычных условиях какие-то манипуляции я делаю намного быстрее. Когда мы там находились, казалось, что совершаем подвиг, а сейчас, когда все отдохнули, так уже не кажется — это наша работа», — рассказывает медсестра отделения травматологии Карина Судакова.

«Мы старались делать свою работу максимально хорошо. В таких условиях возникает ощущение боевого братства, взаимовыручки. Мы пытались щадить друг друга, помогать друг другу. Сейчас вернулись к обычной работе и надеемся, что третьей волны не будет», — говорит врач-анестезиолог Александр Петров.

Почётный гражданин Нижнего Тагила, советник управляющего директора ОАО «ЕВРАЗ НТМК» Михаил Аршанский на церемонии награждения отметил, что медики клинического лечебно-реабилитационного центра совершили мужественный поступок, согласившись работать с ковидными больными.

«Войти в отделение, заполненное болеющими заразной инфекцией людьми, — это подвиг. Владислав Валентинович (Тетюхин. — Прим. ред.) вами бы гордился», — заключил Аршанский.

По словам гендиректора клинического центра Алексея Щелкунова, медицинская организация сотрудничает с ЕВРАЗом с первых дней открытия — с 2014 года. Ежегодно около 300 сотрудников предприятия проходят стационарные виды лечения по всем направлениям. В планах на ближайшее время — создание программы реабилитации пациентов, переболевших COVID-19.