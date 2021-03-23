Власти Свердловской области подали иск на 90 млн рублей к госпиталю Тетюхина

Корпорация развития Среднего Урала подала иск к акционерному обществу «Госпиталь восстановительных инновационных технологий» в Нижнем Тагиле о взыскании 89,17 млн рублей, со ссылкой на определение свердловского арбитража пишет «Коммерсантъ-Урал». Заседание назначено на 2 апреля.

В корпорации пояснили, что сумма иска — это проценты по займу, выданному в 2013 году на строительство Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра (УКЛРЦ), который был построен на средства бывшего гендиректора и совладельца корпорации «ВСМПО-Ависма» Владислава Тетюхина (скончался в 2019 году). Общий объём инвестиций составил около 5 млрд рублей, из них 1,2 млрд рублей были выделены АО «Госпиталь восстановительных инновационных технологий» (ему принадлежит УКЛРЦ) из бюджета региона через КРСУ. Корпорация пытается вернуть долг в виде денег либо доли в компании, однако наследники Владислава Тетюхина не согласны с требованием.

«Корпорация, исчерпав возможности досудебного урегулирования возникшего спора, обратилась в арбитражный суд с требованием о взыскании с госпиталя процентов за пользование бюджетными денежными средствами на общую сумму 89,17 млн рублей», — сообщили в КРСУ.

По словам знакомого с позицией сторон источника издания, предполагается, что иск станет мерой понуждения для госпиталя полностью расплатиться по займу, передав долю (25,6%) в собственность области.

«У госпиталя очевидно проигрышное положение в суде, долг должен быть возвращён региону — этого требует закон. Если не деньгами, то долей, имуществом. Банкротить учреждение никто не собирается, но определённое давление на ситуацию этот иск создаст. Власти всё ещё рассчитывают, что с наследниками возможно договориться», — рассказал собеседник.

В госпитале ситуацию пока не комментируют.