«Тема сиротства для нашего кино слишком болезненная». В Нижнем Тагиле на открытии фестиваля «Демидофф» режиссёр Яна Климова-Юсупова представила свою дебютную полнометражку 

В Нижнем Тагиле состоялся премьерный показ фильма «Просточеловек» (12+). Дебютная полнометражная работа режиссёра Яны Климовой-Юсуповой открыла фестиваль телекомании «Телекон» «Демидофф» (12+). Конкурс проводится среди региональных телекомпаний, digital-СМИ, интернет-порталов, кинокомпаний и продюсерских центров.

Полуфинал фестиваля пройдёт в Нижнем Тагиле до 11 сентября, а финал состоится в ноябре в одном из главных демидовских городов — Санкт-Петербурге, так как его знаменитые мосты, Исаакиевский собор и даже первая русская консерватория связаны с Демидовыми, поясняют организаторы.

Всего участники прислали на конкурс 150 фильмов, в Нижний Тагил приехали 45 полуфиналистов из 25 городов России, уже в эту субботу часть из них отправится в финал — этих людей ждёт насыщенная культурная и профессиональная программа. А для тагильчан и гостей города организаторы подготовили бесплатные показы в кинотеатре «Красногвардеец».

В драме «Просточеловек», открывшей тагильский фестиваль, снялись Филипп Авдеев, Чулпан Хаматова, Юлия Меньшова, Агата Муцениеце. Для Климовой-Юсуповой «Просточеловек» — первая полнометражная работа, но в ней участвуют большие актёры. Поэтому и кастинг к фильму, признаётся режиссёр, проходила скорее она, а не артисты:

«Когда дело касается таких больших актёров и таких маленьких режиссёров, кастинг происходит, но в другую сторону. Мы встречаемся, допустим, с Филиппом, и я у него на кастинге. Он говорит: что вы можете мне предложить, у меня есть вопросы к сценарию, что вы делали до этого, фильмы снимали? И ты себя продаёшь. Я понимала, что это большая ответственность — работать с такими артистами. Поэтому ни о каких пробах других людей на эти роли речи не шло. Филипп Авдеев думал шесть месяцев над моим предложением. Мы в это время готовились к съёмкам, а я ждала. Когда ты идёшь к большому артисту, ты должен быть уверен, что тебе нужен именно он. Это вопрос любви, а не коммерции».

Команда серьёзно готовилась к съёмкам. На протяжении трёх месяцев шли читки. Фильм сняли за 25 смен, ещё около полугода ушло на постпродакшн. Бюджет фильма составил около 50 млн рублей. В июле 2022 года фильм показали на закрытии «Горький fest» в Нижнем Новгороде, в конце августа — на Международном московском кинофестивале. Лента получила прокатное удостоверение, выход в кинотеатрах планировался на 25 августа, однако премьеру перенесли.

«Мы должны были выйти в широкий прокат 25 августа, у нас было более 400 экранов по России, но прокат отменился, мы его сдвинули по ряду причин. Я надеюсь, что мы всё-таки сможем выйти в широкий прокат, потому что готовили кино именно для широкого проката. Я наконец-то сегодня посмотрела фильм на нормальном экране, с хорошим звуком и ещё раз поняла, что это кинотеатральная история. Её нужно показывать на большом экране», — рассказала собравшимся на премьере зрителям автор сценария и режиссёр Яна Климова-Юсупова.

Эта картина — о сиротах, о прощении, о желании помогать другим, о семейных связях, о силе любви. По словам режиссёра, неслучайны в фильме документальные кадры из реального детского дома.

«Я в этом фильме подняла сложную тему — тему сиротства, которую в нашем кино давно не трогали. Она слишком болезненная. Я занимаюсь сиротами, у нас есть небольшой фонд, который поддерживает детей-сирот, я предположила, что имею право чуть-чуть этой темы коснуться. Но невозможно рассказывать о сиротах, если ты их не покажешь хотя бы в одной сцене. Ребята, которых мы видели в кадре, — воспитанники детского дома в Подмосковье. Мы задали им вопрос о том, что самое главное в жизни, и они ответили на него честно, без подготовки. Все они в 100% случаев говорили, что самое главное в жизни — это семья. Мне кажется, это уникально, учитывая, что говорят это дети, у которых нет семьи. Поэтому я поняла, что это точно нужно вставить в фильм», — рассказала Яна Климова-Юсупова.

После просмотра фильма зрители благодарили режиссёра, обменивались мнениями и смогли задать вопросы, которые их интересовали. Многие не смогли сдержать слёз.

Журналист АН «Между строк» спросил у режиссёра и про хейт вокруг Чулпан Хаматовой, исполнительницы одной из главных ролей, которая уехала из России, чем вызвала неоднозначную реакцию у своих поклонников. Режиссёр отметила, что хейт — это всегда некрасивая история, а Чулпан была и будет замечательной актрисой.

«Тема очень непростая. Я к хейту, ненависти отношусь всегда крайне отрицательно. Могу сказать от себя только то, что я очень благодарна Чулпан Хаматовой за то, что она пошла сниматься в мою дебютную картину, это на самом деле большая честь для меня. Она потрясающая артистка, очень талантливая, и мне было приятно с ней поработать. Как будет складываться судьба фильма, сказать не могу, это мы сможем понять спустя время, сделать какие-то выводы», — заявила Яна Климова-Юсупова.