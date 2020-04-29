«Такого не было даже в 90-е». В Центральном торговом комплексе Нижнего Тагила отменили арендную плату для пострадавших из-за коронавируса предпринимателей

В Нижнем Тагиле Центральный торговый комплекс (бывший рынок «Центральный») отменил арендные платежи за апрель для предпринимателей, которым пришлось приостановить деятельность из-за распространения коронавируса и введения режима самоизоляции. Об этом в прямом эфире в Instagram АН «Между строк» рассказал гендиректор ЦТК Михаил Кондратьев. Пошёл навстречу арендодатель и тем, кто сегодня продолжает работать в торговом комплексе, реализуя товары первой необходимости, в том числе продукты питания. Для них существенно снизили суммы платежей.

«У нас сегодня не работает 4500 квадратных метров, они закрыты, — отмечает Михаил Кондратьев. — Работает только около 1300 квадратных метров. Ежемесячная выручка упала в три раза, поток клиентов, если смотреть по центральной входной группе, — в два раза. Для нас это форс-мажорная ситуация. Но мы понимаем, что многие арендаторы из-за того, что сейчас не могут вести свою деятельность, ничего не зарабатывают. Поэтому мы всем арендаторам, которые временно закрылись, дали скидку в 100% на весь период карантина. Попросили только заплатить за потреблённые до 28 марта коммунальные ресурсы».

Сегодня в Центральном торговом комплексе арендуют площади более 30 предпринимателей. При этом большая часть из них работает здесь с 90-х годов. Ирина Гайнутдинова уже несколько лет торгует в ЦТК обувью и одеждой. По её словам, в январе этого года поставщики отказались предоставлять ей отсрочку платежа за товар из-за распространения COVID-19. Тагильчанка на последние деньги приобрела обувь для продажи в весенний период и надеялась окупить затраты в марте — апреле, но из-за введения режима самоизоляции сделать ей это не удалось. Хуже всего то, что после снятия карантина продать товар в ближайшее время не удастся: люди пойдут в магазины уже за босоножками и шортами, отмечает предпринимательница.

«Те денежные средства, которые мы потратили на обувь и одежду, мы планировали отдать за аренду и кредиты, — отмечает Ирина Гайнутдинова. — Но нам нужно было работать, и мы вложили их все в товар. Это более 500 тысяч рублей. Уже в марте выручка упала, в апреле мы вообще закрылись. Денег для существования, каких-то запасов у нас сейчас нет. У меня дома два сына 12 и 16 лет, которым нужно кушать каждый день. Продавать товар через интернет мы не можем. Наши покупатели — это в основном женщины и мужчины в возрасте от 40 до 90 лет. Много приезжих — из деревень, сёл, пригорода, — и они не пользуются интернет-магазинами. Кроме того, мы не были готовы к тому, что сегодня нужно вкладываться в развитие интернет-продаж».

Платить за аренду помещений в апреле женщине не придётся. Кроме того, она обратилась за помощью в Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. Сейчас его специалисты рассматривают возможность предоставления тагильчанке займа «Антикризисный» (выдаётся до 300 тысяч рублей под 5,5% годовых). Эти деньги помогут Ирине Гайнутдиновой продолжить дело после карантина. Она признаётся, что с таким тяжёлым экономическим кризисом ей и многим её товарищам по несчастью ещё ни разу не приходилось сталкиваться.

«Для тех предпринимателей, которые сейчас здесь работают, их дело — это единственный источник дохода. У многих из них по трое и четверо детей, и они являются единственными кормильцами в семье. Им сейчас абсолютно нечего кушать, без шуток. Это стыдно, но это так. Такого не было даже в 90-е. Два раза я обращалась в соцслужбы, говорила, что у меня продавец, которая осталась без средств к существованию. Она живёт на съёмной квартире. Один раз ей привезли хлеб с кефиром, во второй раз — продукты. На третий раз мне сказали, что больше ничем не могут помочь. Звонила я и за других, кому нечего кушать, потому что им самим стыдно просить кусок хлеба для себя. После этого мне перезвонили, попросили не названивать за чужих людей», — рассказывает предпринимательница.

Пекарня «Любимая», которую индивидуальный предприниматель Юрий Новосёлов открыл три года назад по франшизе на территории торгового комплекса, сейчас со скрипом, но продолжает работать. Поток клиентов и объёмы выручки, по признанию бизнесмена, снизились в разы. Сейчас предприниматель старается сохранить коллектив. В пекарне работают четыре человека, в том числе и сам Новосёлов. Зарплата занимает около 30% от выручки.

«В первые дни самоизоляции выручка снизилась сразу, минимум на 80%. Народ перестал ходить даже за хлебом и батонами. При этом цены на сырьё от поставщиков выросли практически до 40%, плюс они стали требовать предоплату. Мы на какое-то время встали в ступор, не видели выхода из этой ситуации вообще никакого. Большое спасибо команде Центрального торгового комплекса, которая пошла нам навстречу и снизила арендную плату на 50%. Площадь, которую мы занимаем, немаленькая, около 130 квадратов. Это позволило нам работать дальше. Сейчас народ приходит, но немного, на 150–200 человек в день меньше. И если раньше люди могли заказать, например, пирог с рыбкой или мяском на вечер, то сейчас они не могут себе этого позволить. Идут в основном за хлебом», — отмечает Юрий Новосёлов.

«У нас поток клиентов уменьшился на 40% в апреле, выручка тоже упала, — признаётся Галина, которая торгует мясом на территории ЦТК уже 20 лет. — Люди стали больше брать, чтобы не ходить к нам каждый день. Но объёмы всё равно не те, что прежде. В первую неделю самоизоляции все вообще сидели по домам, народу практически не было. А потом все потихонечку пошли за продуктами. Арендодатель пообещал нам, что снизит арендную плату за апрель. Это хорошо, мне не хотелось бы потерять работу, потому что это мой единственный источник дохода, а я ещё помогаю двум своим сыновьям».

«Эконом Маркет», торжественное открытие которого изначально запланировали на середину апреля, не успел проработать ещё ни дня. При этом в объект было вложено несколько миллионов рублей. Гендиректор Центрального торгового комплекса уверен, что сейчас предприниматели как никогда должны поддерживать друг друга. Потому что только сообща можно пережить и карантин, и посткризисный период, когда покупательная способность значительно снизится.

«С одной стороны, наш торговый комплекс сейчас работает, затраты, по сути, остались те же самые. Территорию нужно мести, мусор выносить, за освещение и отопление платить. От налогов на имущество и землю нас тоже не освободили. Но если ограничительные меры будут действовать длительное время, многие могут решить потом просто не открываться. Их не будет на рынке. А с экономического трупа взять фактически ничего невозможно, его можно только похоронить. Поэтому лучше и правильнее именно сейчас войти в положение тех людей, которые у нас арендуют площади. Поддержим их. Если мы сегодня пожадничаем, то потом будем стоять с пустыми площадями и нести те же самые затраты», — отмечает Михаил Кондратьев.

Собственники Центрального торгового комплекса, как и многие другие арендодатели, сегодня находятся в сложной финансовой ситуации. У них есть обязательства по договору купли-продажи — пять лет назад они воспользовались преимущественным правом выкупа и приобрели землю и здание ЦТК. После этого новые владельцы потратили солидную сумму на ремонт помещений, а также сделали полный апгрейд фасада, благодаря чему придали ему более современный внешний облик. Оплату по договору купли-продажи необходимо перечислять ежемесячно. Но, несмотря на эти и другие затраты, предприниматели готовы поддерживать своих арендаторов и при необходимости отменять или снижать платежи за пользование помещениями.

Отметим, не все арендодатели сейчас придерживаются такой же позиции и идут навстречу малому бизнесу. В конце апреля более десяти предпринимателей, которые снимают помещения в ТРЦ «Кит» на Гальянке, написали коллективное обращение к свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву и полпреду в УрФО Николаю Цуканову с просьбой предоставить арендные каникулы. Несмотря на введение режима самоизоляции, от всех бизнесменов в «Ките» потребовали оплаты аренды в полном объёме. Ранее глава региона предлагал тагильчанам в своём Instagram несколько вариантов решения проблемы. Один из них касался права требования арендатором уменьшения платы из-за невозможности использования имущества. Также Куйвашев советовал предпринимателям попробовать добиться снижения суммы платежей путём переговоров.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».

Партнёрский материал