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«Такого не было даже в 90-е». В Центральном торговом комплексе Нижнего Тагила отменили арендную плату для пострадавших из-за коронавируса предпринимателей

29.04.2020 12:10
«Такого не было даже в 90-е». В Центральном торговом комплексе Нижнего Тагила отменили арендную плату для пострадавших из-за коронавируса предпринимателей

В Нижнем Тагиле Центральный торговый комплекс (бывший рынок «Центральный») отменил арендные платежи за апрель для предпринимателей, которым пришлось приостановить деятельность из-за распространения коронавируса и введения режима самоизоляции. Об этом в прямом эфире в Instagram АН «Между строк» рассказал гендиректор ЦТК Михаил Кондратьев. Пошёл навстречу арендодатель и тем, кто сегодня продолжает работать в торговом комплексе, реализуя товары первой необходимости, в том числе продукты питания. Для них существенно снизили суммы платежей. 

 «У нас сегодня не работает 4500 квадратных метров, они закрыты, отмечает Михаил Кондратьев. Работает только около 1300 квадратных метров. Ежемесячная выручка упала в три раза, поток клиентов, если смотреть по центральной входной группе, в два раза. Для нас это форс-мажорная ситуация. Но мы понимаем, что многие арендаторы из-за того, что сейчас не могут вести свою деятельность, ничего не зарабатывают. Поэтому мы всем арендаторам, которые временно закрылись, дали скидку в 100% на весь период карантина. Попросили только заплатить за потреблённые до 28 марта коммунальные ресурсы». 

Сегодня в Центральном торговом комплексе арендуют площади более 30 предпринимателей. При этом большая часть из них работает здесь с 90-х годов. Ирина Гайнутдинова уже несколько лет торгует в ЦТК обувью и одеждой. По её словам, в январе этого года поставщики отказались предоставлять ей отсрочку платежа за товар из-за распространения COVID-19. Тагильчанка на последние деньги приобрела обувь для продажи в весенний период и надеялась окупить затраты в марте — апреле, но из-за введения режима самоизоляции сделать ей это не удалось. Хуже всего то, что после снятия карантина продать товар в ближайшее время не удастся: люди пойдут в магазины уже за босоножками и шортами, отмечает предпринимательница.

  «Те денежные средства, которые мы потратили на обувь и одежду, мы планировали отдать за аренду и кредиты, отмечает Ирина Гайнутдинова. Но нам нужно было работать, и мы вложили их все в товар. Это более 500 тысяч рублей. Уже в марте выручка упала, в апреле мы вообще закрылись. Денег для существования, каких-то запасов у нас сейчас нет. У меня дома два сына 12 и 16 лет, которым нужно кушать каждый день. Продавать товар через интернет мы не можем. Наши покупатели это в основном женщины и мужчины в возрасте от 40 до 90 лет. Много приезжих из деревень, сёл, пригорода, — и они не пользуются интернет-магазинами. Кроме того, мы не были готовы к тому, что сегодня нужно вкладываться в развитие интернет-продаж». 

Платить за аренду помещений в апреле женщине не придётся. Кроме того, она обратилась за помощью в Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. Сейчас его специалисты рассматривают возможность предоставления тагильчанке займа «Антикризисный» (выдаётся до 300 тысяч рублей под 5,5% годовых). Эти деньги помогут Ирине Гайнутдиновой продолжить дело после карантина. Она признаётся, что с таким тяжёлым экономическим кризисом ей и многим её товарищам по несчастью ещё ни разу не приходилось сталкиваться. 

  «Для тех предпринимателей, которые сейчас здесь работают, их дело это единственный источник дохода. У многих из них по трое и четверо детей, и они являются единственными кормильцами в семье. Им сейчас абсолютно нечего кушать, без шуток. Это стыдно, но это так. Такого не было даже в 90-е. Два раза я обращалась в соцслужбы, говорила, что у меня продавец, которая осталась без средств к существованию. Она живёт на съёмной квартире. Один раз ей привезли хлеб с кефиром, во второй раз — продукты. На третий раз мне сказали, что больше ничем не могут помочь. Звонила я и за других, кому нечего кушать, потому что им самим стыдно просить кусок хлеба для себя. После этого мне перезвонили, попросили не названивать за чужих людей», рассказывает предпринимательница.  

Пекарня «Любимая», которую индивидуальный предприниматель Юрий Новосёлов открыл три года назад по франшизе на территории торгового комплекса, сейчас со скрипом, но продолжает работать. Поток клиентов и объёмы выручки, по признанию бизнесмена, снизились в разы. Сейчас предприниматель старается сохранить коллектив. В пекарне работают четыре человека, в том числе и сам Новосёлов. Зарплата занимает около 30% от выручки. 

  «В первые дни самоизоляции выручка снизилась сразу, минимум на 80%. Народ перестал ходить даже за хлебом и батонами. При этом цены на сырьё от поставщиков выросли практически до 40%, плюс они стали требовать предоплату. Мы на какое-то время встали в ступор, не видели выхода из этой ситуации вообще никакого. Большое спасибо команде Центрального торгового комплекса, которая пошла нам навстречу и снизила арендную плату на 50%. Площадь, которую мы занимаем, немаленькая, около 130 квадратов. Это позволило нам работать дальше. Сейчас народ приходит, но немного, на 150–200 человек в день меньше. И если раньше люди могли заказать, например, пирог с рыбкой или мяском на вечер, то сейчас они не могут себе этого позволить. Идут в основном за хлебом», — отмечает Юрий Новосёлов. 

  «У нас поток клиентов уменьшился на 40% в апреле, выручка тоже упала, признаётся Галина, которая торгует мясом на территории ЦТК уже 20 лет. Люди стали больше брать, чтобы не ходить к нам каждый день. Но объёмы всё равно не те, что прежде. В первую неделю самоизоляции все вообще сидели по домам, народу практически не было. А потом все потихонечку пошли за продуктами. Арендодатель пообещал нам, что снизит арендную плату за апрель. Это хорошо, мне не хотелось бы потерять работу, потому что это мой единственный источник дохода, а я ещё помогаю двум своим сыновьям». 

«Эконом Маркет», торжественное открытие которого изначально запланировали на середину апреля, не успел проработать ещё ни дня. При этом в объект было вложено несколько миллионов рублей. Гендиректор Центрального торгового комплекса уверен, что сейчас предприниматели как никогда должны поддерживать друг друга. Потому что только сообща можно пережить и карантин, и посткризисный период, когда покупательная способность значительно снизится. 

 «С одной стороны, наш торговый комплекс сейчас работает, затраты, по сути, остались те же самые. Территорию нужно мести, мусор выносить, за освещение и отопление платить. От налогов на имущество и землю нас тоже не освободили. Но если ограничительные меры будут действовать длительное время, многие могут решить потом просто не открываться. Их не будет на рынке. А с экономического трупа взять фактически ничего невозможно, его можно только похоронить. Поэтому лучше и правильнее именно сейчас войти в положение тех людей, которые у нас арендуют площади. Поддержим их. Если мы сегодня пожадничаем, то потом будем стоять с пустыми площадями и нести те же самые затраты», отмечает Михаил Кондратьев. 

Собственники Центрального торгового комплекса, как и многие другие арендодатели, сегодня находятся в сложной финансовой ситуации. У них есть обязательства по договору купли-продажи — пять лет назад они воспользовались преимущественным правом выкупа и приобрели землю и здание ЦТК. После этого новые владельцы потратили солидную сумму на ремонт помещений, а также сделали полный апгрейд фасада, благодаря чему придали ему более современный внешний облик. Оплату по договору купли-продажи необходимо перечислять ежемесячно. Но, несмотря на эти и другие затраты, предприниматели готовы поддерживать своих арендаторов и при необходимости отменять или снижать платежи за пользование помещениями. 

Отметим, не все арендодатели сейчас придерживаются такой же позиции и идут навстречу малому бизнесу. В конце апреля более десяти предпринимателей, которые снимают помещения в ТРЦ «Кит» на Гальянке, написали коллективное обращение к свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву и полпреду в УрФО Николаю Цуканову с просьбой предоставить арендные каникулы. Несмотря на введение режима самоизоляции, от всех бизнесменов в «Ките» потребовали оплаты аренды в полном объёме. Ранее глава региона предлагал тагильчанам в своём Instagram несколько вариантов решения проблемы. Один из них касался права требования арендатором уменьшения платы из-за невозможности использования имущества. Также Куйвашев советовал предпринимателям попробовать добиться снижения суммы платежей путём переговоров. 

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».

Партнёрский материал

Фото: 
Артём Тимашев
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