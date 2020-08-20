Тагилстроевский суд отказал в УДО участнику «московского дела» Кириллу Жукову

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила отказал в условно-досрочном освобождении Кириллу Жукову, осуждённому на 3 года за применение насилия к сотруднику полиции на несанкционированной акции 27 июля 2019 года в Москве, пишет ТАСС.

На прениях руководство исправительной колонии № 13, в которой осуждённый отбывает наказание, выступило против досрочного освобождения — в характеристике на Жукова из колонии сказано, что он якобы склонен к нападению на сотрудников правоохранительных органов.

«Осуждённый Жуков Кирилл Сергеевич за время отбывания наказания в учреждении характеризуется посредственно, поощрений от администрации учреждения не имеет, совершил преступление высокой общественной опасности. На основании вышеизложенного условно-досрочное освобождение осуждённого нецелесообразно», — приводит текст характеристики глава «Агоры» Павел Чиков.

Кирилл Жуков — первый из осуждённых по так называемому «московскому делу», кто мог рассчитывать на условно-досрочное освобождение: он отбыл треть срока ещё 26 июня, в связи с чем адвокат направила ходатайство о его освобождении в суд.

Напомним, Кирилла Жукова задержали в 2019 году после акции 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По версии обвинения, на акции Жуков попытался поднять забрало шлема росгвардейца. Сотрудник ведомства утверждал, что своими действиями обвиняемый причинил ему боль: лямки шлема якобы впились ему в подбородок. Защита настаивала на том, что Жуков не наносил удара по забралу шлема, а только коснулся его пальцами и не мог причинить боль сотруднику Росгвардии.

В сентябре 2019 года Жукова приговорили к трём годам колонии, он вину не признал. В марте Жуков обратился в ЕСПЧ с жалобой на чрезмерное усердие правосудия и нарушение права на свободу собраний. В жалобе Жуков заявил, что судебный процесс длился всего один день, на подготовку к прениям ему дали один час. Кроме того, суд отказался вызвать свидетеля, который был очевидцем события.