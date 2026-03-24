Из-за сбоев в системе тагильчане не могут записаться на приём в поликлинику 

В редакцию АН «Между строк» обратилась тагильчанка Татьяна, муж которой не смог попасть к врачу для снятия швов после операции из-за сбоев в системе больницы.

Накануне, 23 марта, муж девушки, который ранее был прооперирован в Демидовской городской больнице, должен был явиться к хирургу для снятия швов. Однако в медучреждении ему сообщили, что система не работает, и направление получить невозможно. Мужчину отправили к врачу по месту прикрепления — в поликлинику ГБ № 1 на Вагонке. Там система также не работала, но мужчину в итоге приняли.

«Пришли в больницу на улице Горошникова, чтобы прикрепиться к поликлинике и попасть к специалисту, но ни то, ни другое сделать не удалось. На Вагонке система так же “лежала”. На портале “Госуслуги” показывало, что талоны есть, но онлайн-запись была недоступна. В регистратуре очередь — около 30 человек. Большинство людей просто разворачивали, а талоны на другие дни выписывали в бумажном виде», — рассказала Татьяна АН «Между строк».

При этом на «Госуслугах» талоны были в обоих медицинских учреждениях, но онлайн-запись была недоступна. В связи со сбоем системы в больницах образовались очереди: люди не могли сдать анализы, попасть к врачам, а также закрыть или открыть больничные листы. У мужа Татьяны также возникли проблемы с продлением больничного — уведомление о его закрытии пришло мужчине на «Госуслуги» после приёма врача.

«Врач больничный продлил, а по системе не смог, видимо, и пришло уведомление, что больничный закрыт почему-то. Работает ли сейчас система — неизвестно. В регистратуре сказали, что не работает по всей области», — поделилась девушка.

В пресс-службе Минздрава Свердловской области АН «Между строк» сообщили, что о массовых продолжительных сбоях им неизвестно. Остальные же неполадки оперативно устранялись — в течение 1-2 часов. Также там порекомендовали обращаться в региональное Минцифры.

«И всё-таки надо обращаться в Министерство цифрового развития и связи Свердловской области. Проблемы есть, решением занимается Минцифры», — сообщил АН «Между строк» пресс-секретарь Минздрава Свердловской области Константин Шестаков.