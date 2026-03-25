Мэрия Нижнего Тагила ищет подрядчика для ликвидации пяти незаконных свалок за 11,7 млн рублей

Администрация Нижнего Тагила ищет подрядчика, который займётся выполнением работ по ликвидации несанкционированного размещения отходов. На очистку пяти крупных проблемных точек в городе и пригороде выделено почти 11,7 млн рублей.

Согласно техническому заданию, исполнителю предстоит привести в порядок участки в посёлке Висимо-Уткинск на улице Крупской, вдоль дороги в сторону леса от дома № 9 на улице Нефтебазы, у дома № 9 на улице Трикотажников, а также возле разрушенного здания в микрорайоне Сухоложский и на улице Береговой на Новой Кушве.

Работы включают в себя планировку бульдозерами, очистку территории от мусора, погрузку его экскаваторами или вручную и транспортировку на лицензированный полигон. Кроме того, подрядчик обязан провести геосъёмку каждого навала перед началом и после завершения работ. Также необходимо будет предоставить подтверждение в виде фотографий с точными датами и координатами, талонов с полигонов и выписок из системы ГЛОНАСС. Заявки на участие в тендере принимаются до 7 апреля этого года. Весь мусор победитель будет обязан ликвидировать до 31 августа 2026 года.

Напомним, на прошлой неделе недалеко от жилых домов на улице Ермака на Лебяжке местные жители заметили КАМАЗ, выбрасывающий строительные отходы в неположенном месте. В пресс-службе мэрии АН «Между строк» сообщили, что несанкционированная свалка, вероятно, была устроена частной компанией, и сейчас управление городским хозяйством ищет нарушителя.