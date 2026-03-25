В мэрии заявили, что средняя зарплата учителей в Нижнем Тагиле составляет почти 85 тысяч рублей

Начальник управления образования администрации Нижнего Тагила Татьяна Удинцева заявила, что зарплаты школьных учителей в городе составляют в среднем 84,9 тысячи рублей, педагогов дополнительного образования — 83,8 тысячи рублей, педагогов дошкольного образования — 75,5 тысячи рублей, сообщает ИА «Все новости».

22 учителя, устроившиеся в сельские школы, получили разовую выплату, составляющую 57,7 тысячи рублей. Всего в Нижнем Тагиле за год трудоустроились 180 молодых педагогов, 142 из которых заявились на выплату пособия в размере 100 тысяч рублей на обзаведение хозяйством.

Всего за 2025 год педагогам было выплачено 14,4 млн рублей, в том числе 3,3 млн рублей — материальная помощь, и ещё по 100 тысяч рублей 10 победителям профессиональных конкурсов. Также 23,5 млн рублей были потрачены на материальную помощь членам профсоюза, обучение по охране труда, организацию отдыха и спортивных мероприятий для педагогов.