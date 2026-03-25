ФАС предупредила торговые сети о недопустимости роста цен на яйца в преддверии Пасхи 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ направила предупреждение крупным торговым сетям и отраслевым объединениям о недопустимости роста цен на яйца в преддверии православной Пасхи, которая в этом году будет отмечаться 12 апреля.

«ФАС России обратила внимание участников рынка на недопустимость необоснованного повышения цен на куриные яйца и иные продовольственные товары (кондитерские изделия, сливочное масло и т.д.), пользующиеся повышенным потребительским спросом перед этим праздником [Пасхой]. Служба предупреждает об обязательности неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности. При обнаружении признаков недобросовестных действий ведомство будет принимать меры реагирования», — отмечают в ведомстве.

Также ФАС рекомендует торговым сетям в случае снижения отпускных цен поставщиками указанных выше продовольственных товаров транслировать это снижение конечным потребителям.

Напомним, в 2023 году рост цен на яйца в РФ превысил официальную инфляцию более чем в восемь раз.