Рост цен на яйца в РФ в 2023 году превысил официальную инфляцию более чем в 8 раз

По итогам 2023 года в России больше всего подорожали яйца — на 61,35%, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Также сильно подорожали помидоры (+51,1%) и груши (+48,3%). В пятёрку товаров с наиболее заметным ростом цен вошли ещё виноград (+48,2%) и бананы (+46,9%). Не сильно отстали от них чеснок (+46,4%) и газовое моторное топливо (+41,2%).

В целом, согласно данным Росстата, примерно четверть товаров подорожала выше официального показателя инфляции, которая в РФ по итогам 2023 года составила 7,4%. В их числе капуста (+29,4%), курица (+27,7%), огурцы (+18,3%), баранина (+17,6%), свинина (+13%), рыба (живая +12,5%, мороженая +9,2%), сахар (+10,8%) и рис (+10,5%).

Напомним, что в конце прошлого года производители и дистрибьютеры уведомили торговые сети о том, что с начала 2024 года в России ожидается повышение отпускных цен ещё на ряд товаров — от молочной продукции, кофе, соков, риса до кондитерских изделий — на 5–20%.

Ранее Россельхознадзор на фоне существенного роста цен на куриные яйца разрешил поставки этой продукции в РФ 21 предприятию Турции, а генеральный прокурор Игорь Краснов поручил проверить российских производителей и розничных продавцов яиц, если их средняя цена выросла больше чем на 40%.