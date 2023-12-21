В России с начала следующего года ожидается подорожание некоторых продуктов ещё на 5–20% 

В России с начала следующего года ожидается повышение отпускных цен на ряд товаров — от молочной продукции, кофе, соков, риса до кондитерских изделий — на 5–20%. Об этом производители и дистрибьютеры уведомили торговые сети, пишет «Коммерсантъ».

Необходимость повышения цен производители объясняют ростом курса валют, что влияет на затраты на импортное сырьё, и подорожанием более чем на треть услуг на перевозку внутри страны. Логисты в свою очередь говорят о серьёзном увеличении своих затрат на персонал, обновление автопарка, аренду складов и не видят предпосылок для снижения в обозримом будущем тарифов на транспортировку.

В Минсельхозе отметили, что ситуация «находится на особом контроле», при этом подчеркнули, что динамика цен на отдельные продукты, не производимые в стране, зависит от изменения курса валют.

Ранее Россельхознадзор на фоне существенного роста цен на куриные яйца разрешил поставки этой продукции в РФ 21 предприятию Турции, а генеральный прокурор Игорь Краснов поручил проверить российских производителей и розничных продавцов яиц, если их средняя цена выросла больше чем на 40%.