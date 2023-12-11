Россельхознадзор разрешил 21 турецкому предприятию поставки куриных яиц в РФ на фоне роста цен на эту продукцию 

Россельхознадзор на фоне существенного роста цен на куриные яйца разрешил поставки этой продукции в РФ 21 предприятию Турции, сообщили в ведомстве.

«Ввоз будет осуществляться с проведением отбора проб на содержание вредных и запрещённых веществ в рамках государственного мониторинга», — отметили в Россельхознадзоре.

С 23 ноября право на поставку яиц получили 4 турецких птицеводческих предприятия, 8 декабря разрешение выдано ещё 17 предприятиям. Кроме того, в середине ноября поставки яиц в РФ были разрешены из Азербайджана.

Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить российских производителей и розничных продавцов куриных яиц, если их средняя цена выросла больше чем на 40%.

В последние несколько месяцев в России отмечается существенное подорожание куриных яиц, которые относятся к категории социально значимых продуктов. По данным Росстата, за неделю с 14 по 20 ноября яйца подорожали на 4,5%. В октябре ведомство зафиксировало рост цены на 23,9% по сравнению с октябрём прошлого года.