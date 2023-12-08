Генпрокурор РФ поручил проверить производителей яиц из-за роста цен

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить производителей и розничных продавцов куриных яиц, если их средняя цена выросла больше чем на 40%.

«Прокурорам субъектов РФ поручено во взаимодействии с антимонопольными и иными уполномоченными органами осуществить надзорные проверки деятельности производителей куриных яиц и розничных продавцов этих товаров, средняя розничная цена которых за год увеличилась более чем на 40%», — сообщило ведомство в своём Telegram-канале.

В прокуратуре отметили, что это решение было принято на заседании экспертной группы по противодействию картелям с участием Генпрокуратуры, Минпромторга, Минсельхоза, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Российского птицеводческого союза и Ассоциации компаний розничной торговли.

В последние несколько месяцев в России отмечается существенное подорожание куриных яиц, которые относятся к категории социально значимых продуктов. По данным Росстата, за неделю с 14 по 20 ноября яйца подорожали на 4,5%. В октябре ведомство зафиксировало рост цены на 23,9% по сравнению с октябрём прошлого года.

«По итогам проверок по всем выявленным нарушениям будут приняты исчерпывающие меры реагирования для защиты прав граждан от необоснованного роста цен», — отметили в прокуратуре.