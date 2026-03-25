СМИ: На фоне кризиса на Ближнем Востоке цена нефти в 2026 году может достигнуть 200 долларов за баррель

На фоне продолжающегося кризиса на Ближнем Востоке и блокировки Ираном Ормузского пролива цена нефти в 2026 году может достигнуть 200 долларов за баррель. Такой точки зрения, в частности, придерживаются аналитики консалтинговой фирмы Wood Mackenzie, пишет газета The Wall Street Journal.

«Цена в 200 долларов за баррель в 2026 году не представляется невероятной», — цитирует издание отчёт Wood Mackenzie.

Нефтедобывающие компании Саудовской Аравии считают, что нефть может подорожать до 180 долларов за баррель, если вызванный конфликтом на Ближнем Востоке дефицит сохранится до конца апреля, пишет газета.

Ранее глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль назвал кризис из-за войны в Иране и блокировки Ормузского пролива самым серьёзным за полвека. По его словам, с рынка выбыло 11 млн баррелей нефти в сутки, что делает вероятным подорожание сырья до 200 долларов за баррель. Он отмечает также, что перспектива дальнейшего роста цен связана с двумя основными факторами: невозможностью обеспечить полную защиту судов в Ормузском проливе и нежеланием Ирана прекращать угрозы безопасности судоходства.