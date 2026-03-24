«Ненормально, когда с трёх лет ребёнку дают смартфон или планшет». Министр просвещения РФ Сергей Кравцов допустил возможность запрета телефонов детям до определённого возраста

В Минпросвещения РФ обсуждается вопрос ограничения на использование мобильных телефонов детям до опредёленного возраста.

«Ненормально, когда с трёх лет ребёнку дают смартфон или планшет, чтобы он не отвлекал родителей. Это ненормально. Это влияет на психологическое развитие ребенка. <...> Поэтому нужен определённый возраст, с которого ребёнок уже может использовать мобильный телефон», — заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью «Эмпатия Манучи».

При этом глава ведомства отметил, что вопрос находится в стадии обсуждения и окончательное решение ещё не принято. Он напомнил, что в школах уже действует запрет на использование мобильных телефонов во время уроков.