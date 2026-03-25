В Нижнем Тагиле при поддержке ЕВРАЗа запустили проект по сбору и переработке текстиля

В Нижнем Тагиле стартовал проект «Зелёная нить», направленный на сбор и переработку текстильных отходов. Инициативу реализует благотворительный фонд «Путь от сердца к сердцу» при поддержке грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!». На её реализацию выделено 505 тысяч рублей.

Цель проекта: снижение объёма текстильных отходов, отправляемых на полигоны, и развитие культуры осознанного потребления. Программа предусматривает установку шести точек приёма ненужной одежды и создание мастерской для вторичного использования материалов.

На средства гранта закуплено профессиональное швейное оборудование, изготовлены боксы для сбора вещей. Собранный текстиль будет поступать в мастерскую фонда, где его рассортируют: пригодные вещи после ремонта передадут нуждающимся, а остальной материал пойдёт на создание новых изделий.

Кроме того, на базе площадки уже открыты курсы по швейному делу и дизайну одежды. В дальнейшем организаторы планируют закупить оборудование для переработки текстиля в полотно, что позволит организовать безотходный цикл.

«В следующем году грантовому конкурсу “ЕВРАЗ: город друзей – город идей!” исполняется двадцать лет. За это время мы перешли от поддержки локальных культурных инициатив к реализации масштабных проектов в сферах экологии, инженерии, урбанистики. “Зелёная нить” создаёт экологический эффект, объединяя социальную вовлечённость и образовательную функцию. Такие инициативы действительно меняют жизнь в городах присутствия компании к лучшему», — отметила директор благотворительного фонда «ЕВРАЗ Урал» Елена Раудштейн.