В Нижнем Тагиле малолетним преступникам провели экскурсию в музее «Уралвагонзавода» 

Начальник филиала по Дзержинскому району Нижнего Тагила уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН России по Свердловской области Ольга Жданович организовала для несовершеннолетних осуждённых, состоящих на учёте, экскурсию в музей бронетанковой техники «Уралвагонзавода». Мероприятие проведено в рамках профилактической работы с подростками, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.

«Ребята познакомились с историей отечественного танкостроения, увидев легендарные машины разных эпох: от первых образцов ОТ-34, Т-54, “Объект 167” и БРЭМ-1, до знаменитого Т-90. Школьники с большим интересом осматривали экспонаты, а в некоторые танки им даже разрешили залезть внутрь, чтобы поближе познакомиться с их устройством и оснащением. Такие встречи помогают формировать у подрастающего поколения любовь и уважение к Родине, ответственное отношение к своей стране, чувство верности Отечеству и готовность защищать его интересы», — говорится в сообщении ведомства.