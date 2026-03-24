Спикер ЗакСО Людмила Бабушкина: благодаря эффективному взаимодействию с федеральным центром мы вносим качественные изменения в законодательство региона

На заседании Законодательного собрания Свердловской области (ЗакСО) 24 марта депутаты заслушали отчёт председателя Комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству о планах законотворческой деятельности.

Основной акцент в докладе сделан на реализации закона об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации, развитии гражданского законодательства, а также изменениях в избирательном праве и судебной системе.

Глава комитета Павел Крашенинников отметил, что регионы переходят на один из трёх вариантов организации системы местного самоуправления. 34 субъекта полностью перешли на одноуровневую модель — в них сформированы представительные органы всех муниципальных и городских округов, завершаются процессы упразднения районов и поселений. 15 субъектов сохранили двухуровневую систему — в них не создано ни одного муниципального округа, сохраняются муниципальные районы, городские и сельские поселения. В 40 субъектах, в число которых входит и Свердловская область, на данный момент существует смешанная система организации местного самоуправления — наряду с муниципальными округами сохранены и муниципальные районы.

«Свердловская область сохранила эффективную модель организации местной власти, которая учитывает территориальные особенности и поддерживается муниципалитетами. Выбранный нами подход позволяет реализовывать реформу с минимальными издержками», — отметила председатель ЗакСО Людмила Бабушкина.

Спикер областного парламента также подчеркнула, что сотрудничество с Государственной думой позволяет региону не только оперативно получать разъяснения федеральных норм, но и участвовать в формировании федеральной повестки, а впоследствии корректировать региональное законодательство.

По словам Людмилы Бабушкиной, ключевую роль в этом процессе играет работа Свердловского регионального объединения «Депутатская вертикаль», объединяющего муниципальный, региональный и федеральный уровни. Такая система обеспечивает участие муниципалитетов в законотворческом процессе и позволяет вырабатывать решения с учётом практики территорий. За время её работы при участии Свердловской области были инициированы и скорректированы положения более чем 20 федеральных законов.

«Мы гордимся тем, что “Депутатскую вертикаль” возглавляет Павел Крашенинников, который имеет уникальный опыт законотворческой деятельности по многим направлениям. Мы обращаемся к нему не только за внесением изменений в федеральное законодательство, но и с просьбой рассмотрения законопроектов, которые очень важны не только для нашего региона, но и для страны. Например, Федеральные законы № 414 и № 33, которые ранее уже обсуждались на площадке нашего Законодательного собрания. Мы имели возможность предложить свои дополнения в данные проекты законов», — подчеркнула Людмила Бабушкина.

В докладе также затронуты изменения в избирательном законодательстве, включая ограничение использования технологий искусственного интеллекта в агитации, развитие цифровых форматов и упрощение работы с избирательными данными. Отдельное внимание уделено совершенствованию судебной системы — в том числе переносу кассационных инстанций на региональный уровень.

Кроме того, представлены инициативы в сфере гражданского законодательства, включая установление 10-летнего срока исковой давности по приватизационным спорам, а также меры поддержки участников СВО. Свердловская область также отмечена в числе лидеров по реализации «гаражной амнистии».

Депутаты приняли доклад к сведению, отметив его системность, а также конструктивность и практическую пользу для Свердловской области. Доклад также заслушали коллеги из Челябинской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.