Спикер Заксобрания Людмила Бабушкина: на заседании регионального парламента принят пакет социальных законов 

На сегодняшнем заседании Законодательного собрания Свердловской области (ЗакСО), состоявшемся под председательством Людмилы Бабушкиной, принято девять областных законов, треть из которых носит социальную направленность.

«На сегодняшнем заседании мы заслушали доклад Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области, доклад Уполномоченного по правам человека в Свердловской области, информацию о деятельности органов внутренних дел на территории нашего региона, отчёт о деятельности Счётной палаты Свердловской области за 2025 год. Принято девять законов. Рассмотрели контрольные вопросы — об исполнении регионального законодательства по определённым направлениям», — отметила Людмила Бабушкина.

В числе принятых сегодня законов — законодательная инициатива группы депутатов во главе с Людмилой Бабушкиной — внесение изменения в закон «Об охране здоровья граждан в Свердловской области». С целью приведения регионального закона в соответствие с федеральным законодательством подпункт 11-1 статьи 5 этого закона изложен в новой редакции. Предусматривается, что региональный минздрав будет утверждать в соответствии с предусмотренными федеральным законом методическими указаниями порядок организации медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных команд Свердловской области. Этот порядок будет разрабатываться по согласованию с региональным министерством физической культуры и спорта.

Внесены изменения в закон «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области». Речь идёт о том, чтобы дополнить статью 12 этого регионального закона положением, предусматривающим, что межведомственную комиссию Свердловской области по вопросам организации отдыха и оздоровления детей возглавляет губернатор Свердловской области.

Социальную направленность носит и принятый сегодня закон «О внесении изменений в статьи 6 и 8 Закона Свердловской области «О бесплатной юридической помощи в Свердловской области». Он предоставляет право на получение всех видов бесплатной юридической помощи для лиц, лишённых родительских прав, если они обращаются за юрпомощью для восстановления в родительских правах или отмены ограничений родительских прав. Такое решение принято в рамках реализации специального проекта «Вызов», направленного на профилактику социального сиротства путём оказания комплексной поддержки семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.