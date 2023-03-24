Тагильский weekend топ-7: фильм 1966 года и конец эпохи оттепели, культурный код в романе Мамина-Сибиряка, квесты в «Час земли» и акварельные подснежники

О том, чем заняться с 24 по 26 марта

Последние мартовские выходные подкрались незаметно, а это значит, что если вы не успели запастись впечатлениями в уходящем месяце, то самое время успевать. Чем интересным можно заняться и как спланировать свой досуг в этот weekend, читайте в нашей подборке.

Показ фильма «Июльский дождь» (0+) на встрече киноклуба «Искра» (12+)

24 марта в 17:30

в культурном центре «Дом Окуджавы»

Ведущая киноклуба Елена Иотова, художница и преподаватель изобразительного искусства, предлагает посмотреть и обсудить фильм «Июльский дождь» (0+) 1966 года. Это драма режиссёра Марлена Хуциева, которая знаменует собой конец эпохи оттепели. По художественным особенностям кинокритики сравнивают фильм с картинами французской «новой волны». Вход бесплатный по регистрации.

Концерт к 75-летию детской музыкальной школы № 3 (0+)

24 марта в 18:00

в Центре культуры и искусства НТМК

В честь 75-летия детской музыкальной школы № 3 им. Н. И. Привалова в Центре культуры и искусства НТМК состоится праздничный концерт. Вход на мероприятие свободный.

Джаз и лаунж в исполнении Саши Новгородовой (18+)

24 марта в 20:00

в баре «Гора»

Тагильская певица Саша Новгородова стремительно набирает популярность на всех музыкальных платформах, включая Яндекс Музыку, готовится покорить столицу нашей страны и стать суперзвездой. В пятницу девушка представит песни в тех жанрах, которые любит больше всего, — джаз и лаунж.

Лекция «Роман “Три конца” — культурный код Урала» (16+)

25 марта в 14:00

в культурном центре «Дом Окуджавы»

Наталья Паэгле — автор более 10 книг, альбомов и фотоальбомов по истории Урала. В 2017 году она выпустила историко-биографический очерк «Дмитрий Мамин-Сибиряк» в серии «Жизнь замечательных уральцев» (издательский дом «Сократ»). Разгадывая его произведение «Три конца», участники встречи совершат виртуальное путешествие в три конца посёлка Висим, найдут ключ к пониманию формирования населения Урала, узнают о проголосной кержацкой песне и роли Демидовых в создании горнозаводской культуры. Вход бесплатный по регистрации.

Открытие фотовыставки «Космогония» (12+)

25 марта в 18:00

в креативном кластере Samoro.DOC

В серии Kosmogonía автора Мод Эвары (Франция) переплетаются человеческое, животное и растительное. В сновидческой форме она указывает на глубокие связи между различными живыми организмами и на понятие взаимозависимости.

Квесты в честь акции «Час земли» (12+)

25 марта с 19:00 до 22:00

в музее истории подносного мастерства «Дом Худояровых» и музее быта и ремёсел горнозаводского населения «Господский дом»

Аукцион «Худояровы. Секреты ремесла» (Тагильская, 24) погрузит вас в атмосферу настоящих аукционов с ограниченным количеством лотов. Квест «Загадки старого особняка» (Тагильская, 26) перенесёт гостей на 99 лет назад и даст возможность почувствовать себя членами музейной комиссии из 1924 года. Цель — обыскать все уголки дома и раскрыть тайну, которую прячут эти стены.

Мастер-класс акварельными карандашами «Подснежники» (6+)

26 марта в 15:30

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

В последнее воскресенье марта Нижнетагильский музей изобразительных искусств приглашает всех желающих на мастер-класс акварельными карандашами. На занятии вы создадите нежные весенние подснежники. Запись по телефону 8 (3435) 25-26-47.