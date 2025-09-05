Тагильский weekend, топ-6: познавательный пикник, игры с аниматором, мастер-класс по стилю, выставка трофейного вооружения и футбольный матч

О том, чем заняться с 5 по 7 сентября

Если ты родился в сентябре, то скорее всего твои родители очень весело отметили Новый год. Ну что ж, первая учебная неделя позади. Не обошлось без стресса — и для детей, и для родителей. Самое время выдохнуть и немного расслабиться. А наша традиционная подборка поможет найти занятие по душе!

«Познавательный пикник» на «Демидовской даче» (6+)

6 сентября с 13:00 до 16:00

Центральная городская библиотека и музей «Демидовская дача» приглашают читателей на пикник, посвящённый искусству Клода Моне. В рамках мероприятия гостей ждут увлекательные встречи, мастер-классы и интерактивы, которые позволят погрузиться в атмосферу творчества и вдохновения. Участие бесплатное, но на некоторые активности количество мест ограничено — организаторы советуют подойти к началу.

Игры с аниматором для детей (0+)

6 и 7 сентября с 16:00 до 18:00

в ТРЦ Depo

Организаторы приглашают на бесплатные игры с аниматором. 6 сентября маленьких гостей ждёт встреча с Лабубу и дискотека с мыльными пузырями, а 7 сентября — ковбои и серебряное шоу.

Осенний мастер-класс по стилю и живой концерт (6+)

6 сентября с 17:00 до 19:00

в ТРЦ Depo

С 17:00 до 18:00 состоится мастер-класс по стилю, на котором вы узнаете, какие тренды будут актуальны этой осенью и с чем их правильно сочетать. С 18:00 до 19:00 для гостей споёт Радик Умматов. Вход свободный.

Выставка трофейного вооружения, захваченного в ходе СВО (6+)

6-7 сентября с 10:00 до 18:00

в ТРЦ Depo

Организаторы приглашают всех жителей и гостей Нижнего Тагила посетить уникальную выставку трофейного вооружения, захваченного в ходе Специальной военной операции. Вас ждут: настоящие экспонаты оружия, выступления творческих коллективов и тематические интерактивные площадки. Вход свободный.

Футбольный матч ФК «Уралец-ТС» против ФК «Рубин-2» (0+)

7 сентября в 14:00

на стадионе «Уралвагонзавода»

Нижнетагильский футбольный клуб «Уралец-ТС» проведёт домашний матч с ФК «Рубин-2» из Казани. Красно-синие ждут вашей поддержки. Вход свободный.

Мастер-класс по созданию закладок (6+)

7 сентября в 14:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

В музее пройдёт мастер-класс по созданию закладок, приуроченный ко Дню народов Среднего Урала. Яркие бумажные поделки станут помощниками в мире школьных знаний и учебников. Необходима предварительная регистрация.