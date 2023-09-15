Тагильский weekend топ-6: фестиваль «Демидов Фест», юмористическая импровизация, краеведческая прогулка, футбол и увлекательная археология

О том, чем заняться с 15 по 17 сентября
Сентябрь радует тагильчан тёплой погодой, и это отличный повод посетить «Демидов Фест», поднять себе настроение на импровизационном шоу тагильских комиков «Может поможет», совершить краеведческую прогулку, послушать лекцию «Кто здесь жил» и поболеть за любимый футбольный клуб «Уралец-ТС» в предстоящие выходные.
Краеведческая прогулка (6+)
15 сентября в 17:30
Клуб туристов «Азимут» приглашает жителей и гостей города на краеведческую прогулку. Сбор участников у подножия Лисьей горы (памятник металлургам Нижнего Тагила).
Фестиваль «Демидов Фест» (6+)
16 сентября с 12:00 до 19:00
в Черноисточинске
Гостей фестиваля ждёт насыщенная программа: выставки, спектакли, концерты, мастер-классы, а также ярмарка экопродукции. Событие пройдёт в стилистике стимпанка, гостей ждут в соответствующих нарядах.
Археофест (6+)
16 сентября в 13:00
в музее природы и охраны окружающей среды
Участники погрузятся в мир тайн археологических находок, раскроют секреты древних цивилизаций, узнают, что ел на завтрак древний человек и как он отправлял SMS своим соплеменникам. А также на мероприятии состоится презентация проекта «Тайны великих раскопок», реализованного при грантовой поддержке благотворительного фонда «ЕВРАЗ-Урал».
Лекция «Кто здесь жил» (12+)
16 сентября в 16:00
в культурном центре «Дом Окуджавы»
Ко Дню народов Среднего Урала в культурном центре состоится лекция научного сотрудника Нижнетагильского музея изобразительных искусств кандидата исторических наук Елены Устиновой. Она расскажет о людях, которые жили в Нижнем Тагиле до нас.
Футбольный матч ФК «Уралец-ТС» против «Оренбурга-2» (6+)
17 сентября в 16:00
на стадионе «Уралвагонзавода»
В это воскресенье нижнетагильский футбольный клуб «Уралец-ТС» сыграет матч с командой «Оренбург-2».
Импровизационное шоу тагильских комиков «Может поможет» (16+)
17 сентября в 17:30
в креативном кластере SAMORO.doc
Это шоу, в котором комики создают забавные и непредсказуемые ситуации на ходу, используя только свой талант и ваши предложения. Вы будете свидетелями настоящего творческого фурора, когда участники без подготовки выступят с различными сценками и розыгрышами, создавая настроение для всех присутствующих.