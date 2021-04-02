Тагильский weekend топ-10: психологические портреты, «арктическое» кино, бэби-Чехов и музыкальный коктейль

О том, чем заняться с 2 по 4 апреля

Первый уик-энд апреля подкрался незаметно. Он удивит громкими кинопремьерами, крутыми концертами, выставкой современного искусства. При этом первоапрельские шуточки останутся в прошлом вместе с рабочей неделей.

Киновыходные

1. Боевик «Майор Гром: Чумной Доктор» (16+).

Где и когда? С 1 апреля в кинотеатрах «Россия», «Родина 3D», «Мягкий кинотеатр DEPO» и «Красногвардеец».

О чём? Майор полиции Игорь Гром известен всему Санкт-Петербургу своим пробивным характером и непримиримым отношением к нарушителям закона всех мастей. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность — всё это делает майора Грома идеальным полицейским. Но всё резко меняется с появлением человека в маске — Чумного Доктора. Заявив, что город «болен чумой беззакония», он принимается за «лечение», убивая преступников, которые смогли уйти от наказания при помощи денег и связей. Игорь Гром впервые сталкивается с трудностями в расследовании, от итогов которого зависит мирное существование целого города.

Зачем идти? Чтобы увидеть долгожданный российский супергеройский фильм.

2. Боевик «Маша» (16+).

Где и когда? С 1 апреля в кинотеатре «Красногвардеец».

О чём? 13-летняя Маша растёт между боксёрским рингом и улицей. Парни, которые убивают и грабят, её друзья. В 90-е их ненавидит весь город, но для Маши они лучшие люди в мире, которые любят и защищают её. Она поёт им джаз и мечтает стать артисткой. Повзрослев, Маша уезжает из маленького города в Москву, пытаясь оторваться от прошлого. Но оно всё равно догонит, и ей придётся вернуться в город своего детства.

Зачем идти? Чтобы познакомиться с работой молодого режиссёра Анастасии Пальчиковой, которая получила на «Кинотавре» приз за лучший дебют.

3. Международный кинофестиваль Arctic open (18+).

Где и когда? С 1 по 9 апреля в кинотеатре «Красногвардеец».

О чём? Киномарафон лучших художественных и документальных фильмов Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open. Зрителей ждут документальные и авторские фильмы талантливых режиссёров из разных стран. Бесплатные показы пройдут в малом зале кинотеатра. С расписанием можно познакомиться здесь.

Зачем идти? Чтобы узнать, в чём особенность «арктического» кино.

Перерыв на творчество

4. Открытие выставки Евгения Нохрина (12+).

Где и когда? 3 апреля в 18:00 в галерее «Угол».

О чём? Экспозиция екатеринбургского художника Евгения Нохрина «Выставка II». Автор исследует тему человеческого тела. В первую очередь его интересует психологизм, а не точная передача внешнего облика людей. На выставке будут представлены пейзажи, жанровые картины и портреты близких людей автора, ставших источником вдохновения.

Зачем идти? Чтобы открыть новый выставочный сезон в галерее современного искусства после коронавирусного перерыва.

5. Творческая встреча с артистами Нижнетагильского драматического театра (6+).

Где и когда? 3 апреля в 15:00 в музее-усадьбе «Демидовская дача».

О чём? Очередная встреча в рамках проекта, посвящённого 75-летию театра и 180-летию музея-заповедника. Актрисы Ирина Цветкова, Любовь Тимофеева и Таиса Краева поделятся секретами поддержания красоты и отличной формы, расскажут о том, трудно ли играть некрасивых героинь. На встречу действует предварительная регистрация.

Зачем идти? Чтобы узнать секреты актёрской профессии.

6. Мастер-класс «Птичий дом» (0+).

Где и когда? 2 апреля в 17:00 в Центральной библиотеке.

О чём? Занятие посвящено Международному дню птиц. На нём участники украсят скворечник в технике декупаж. Получившаяся работа может стать настоящей кормушкой для птиц или предметом интерьера. Для участия нужно предварительно записаться по телефонам: 8 (3435) 41-28-89, 8 (996) 59-41-090.

Зачем идти? Чтобы зарядиться творческой энергией.

Театральная премьера

7. Спектакль «Путешествие варенья. Бэби-Чехов» (0+).

Где и когда? 3 и 4 апреля в 11:00 в Новом Молодёжном театре.

О чём? Экспериментальный спектакль для самых маленьких зрителей и их родителей. Главные герои — брат и сестра, которые приезжают в гости к доброй нянюшке и гуляют по вишнёвому саду. Маленьких зрителей ждёт множество открытий: как узнать тайну варенья и тайну смены времён года?

Зачем идти? Чтобы убедиться, что Антон Чехов понятен даже малышам в подгузниках.

Музыкальный коктейль

8. Концерт «Гитарная суббота» (18+).

Где и когда? 3 апреля в 19:00 в кафе «Старый Тбилиси».

О чём? В этот вечер на сцену выйдут известные тагильские музыканты Олег Вахрушев, Антон Попов и Дмитрий Перов. Артисты выступят сольно и удивят слушателей творческими коллаборациями. Гости услышат блюз, рок-н-ролл, русский рок и авторские песни.

Зачем идти? Чтобы насладиться жанровым разнообразием музыки.

9. Проект «Гора песен» (18+).

Где и когда? 2 апреля в 19:00 в баре «Гора».

О чём? Десятый, юбилейный концерт проекта, который придумал музыкант Дмитрий Перов. Он и его друзья исполнят свою авторскую музыку и каверы на хиты популярных исполнителей.

Зачем идти? Чтобы узнать вкус тагильской музыки.

10. Концерт группы «Траулерз» (18+).

Где и когда? 3 апреля в 20:00 в баре «Гора».

О чём? Слушателей ждёт настоящий кабацкий рок в эстетичном исполнении. Каждый концерт этого бэнда запоминается публике живыми эмоциями и драйвом.

Зачем идти? Чтобы открыть для себя творчество уральской группы.

Читайте «Тагильский weekend» «Афиши МС», будьте в курсе всех значимых ивентов Нижнего Тагила! А также помните: на всех массовых мероприятиях нужно иметь при себе маску, соблюдать социальную дистанцию и приобретать билеты заранее, ведь одну площадку может посещать ограниченное число зрителей.