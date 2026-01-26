Тагильские дзюдоисты завоевали две золотые, две серебряные и три бронзовые медали на первенстве Свердловской области

Воспитанники Нижнетагильской спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) «Уралец» завоевали две золотые, две серебряные и три бронзовые медали на первенстве Свердловской области по дзюдо среди спортсменов до 18 лет, которое прошло 25 января в Екатеринбурге. В турнире приняли участие 250 спортсменов.

7 и 8 февраля победители и призёры турнира выступят на первенстве Уральского федерального округа среди юношей и девушек до 18 лет, которое пройдёт в Челябинске.

Подготовили чемпионов тренеры: Дмитрий Вернигор, Евгений Морозов, Игорь Полевой, Владислав Шелепов.