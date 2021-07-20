Тагильская заброшка на Восточном шоссе: от передового цементного завода до разграбления и апокалиптичных руин

Сегодняшний выпуск посвящён гигантской «заброшке», от одного взгляда на которую перехватывает дыхание и становится жутковато…

Первыми вагонами, прибывшими в разрушенный землетрясением 1966 года Ташкент, были вагоны с цементом, произведённым на Нижнетагильском заводе строительных материалов. Именно так в 50-х и начале 60-х годов ХХ века назывался Нижнетагильский цементный завод.

Сейчас о существовании в городе этого предприятия напоминает только одноимённая трамвайная остановка, которую время от времени подумывают упразднить. Заросла и разрушилась цветущая некогда аллея, которая вела от остановки до заводской проходной. Да и от самого завода, благодаря продукции которого в 1960–1980-х годах удавалось обеспечивать темпы строительства жилья в Нижнем Тагиле и пригороде, остались одни руины. «Ветры перестройки» превратили завод в безмолвный памятник бездарным экономистам времён «великих экономических реформ» 1990-х.

Читайте историю огромной «заброшки» от Дмитрия Кужильного и впечатляйтесь апокалиптичными фотографиями.



https://ic.pics.livejournal.com/naskel/20938727/61559/61559_original.jpg



История Нижнетагильского цементного завода началась вскоре после окончания Великой Отечественной. По данным Госстата СССР, за период с 1946 по 1947 год в стране было произведено 4 700 000 тонн цемента, что в лучшем случае удовлетворяло лишь половину потребности народного хозяйства. Ощутимый дефицит этого «хлеба советских строек» заставил ЦК ВКП(б) принять ряд постановлений, которые были направлены на решение возникшей проблемы. В 1947 году институт «Гипроцемент» приступил к разработке проектов сразу нескольких цементных заводов, которые в течение ближайших пяти лет должны были заработать в регионах. Один из таких заводов было решено построить в Нижнем Тагиле.

Днём рождения завода считается 19 апреля 1953 года: именно с этого дня приказом по заводу был утверждён распорядок рабочего дня, а отдел технолога и отдел технического контроля начали следить за техпроцессом производства цемента. 29 апреля машинистами цементных мельниц был произведён первый цемент тагильской марки. Директором завода был назначен Виктор Касьянович Шайдюк, который за короткое время сумел сплотить коллектив завода, укрепить штат ведущих специалистов, провести две реконструкции производства.



Виктор Касьянович Шайдюк (фото неизв. авт.)

(http://historyntagil.ru/zavod/images/059.jpg)



К 1958 году на цементном заводе работали три технологические линии, завод выпускал по 810 тысяч тонн цемента в год и 114 миллионов условных плиток шифера. Свою продукцию Нижнетагильский цементный завод отправлял более чем в 60 городов Советского Союза.

Одновременно с развитием завода создавались и условия для нормальной жизни его работников. Застраивался Сухоложский посёлок, ставший «городом-спутником» цементного завода. Жилые дома, школы, баня, клуб, больничный городок, детский сад, библиотека. Большое внимание уделялось озеленению посёлка, состоянию дорог и тротуаров.

http://giprocem.ru/media/photos/p022.jpg https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/230233/pub_5ad2f772256d5c208b332178_5ad2f7a9ad0f22927fbf4f2f/scale_1200 Нижнетагильский цементный завод в 1962 г.

После событий августа 1991 года строительная отрасль в Советском Союзе стала стремительно сворачиваться. Продукция цементного завода перестала пользоваться спросом. От тагильского цемента стали отказываться даже местные заводы железобетонных изделий. Предприятие стало работать с перебоями. Не помогло ни акционирование завода, ни организация на базе его цехов кооперативов. Начались простои, многомесячные задержки зарплаты. С завода стали уходить рабочие и специалисты. В то же время определённые коммерческие структуры начали за бесценок скупать акции завода. В апреле 1996 года были остановлены сырьевые и помольные мельницы.

Завод перешёл в частную собственность, и вскоре новые хозяева предприятия заявили, что запускать производство не намерены. По городу поползли слухи, что завод куплен «на слом». Сначала с завода было вывезено всё, что можно было быстро обратить в деньги. Затем в опустевших цехах появились бригады резчиков и грузчиков. Первыми на лом пошли мельницы. А потом...

https://ic.pics.livejournal.com/naskel/20938727/51138/51138_original.jpg (фото: Naskel, 2012 г.) https://ic.pics.livejournal.com/naskel/20938727/51423/51423_original.jpg (фото: Naskel, 2012 г.) https://ic.pics.livejournal.com/naskel/20938727/51524/51524_original.jpg (фото: Naskel, 2012 г.) https://ic.pics.livejournal.com/naskel/20938727/52101/52101_original.jpg (фото: Naskel, 2012 г.) https://ic.pics.livejournal.com/naskel/20938727/52530/52530_original.jpg (фото: Naskel, 2012 г.) https://ic.pics.livejournal.com/naskel/20938727/53230/53230_original.jpg (фото: Naskel, 2012 г.)

Бывший газорезчик котельно-радиаторного завода Сергей Александрович Зуев вспоминал в начале 2000-х:

«На нашем заводе создавали бригады газорезчиков по пять или шесть человек, которых отправляли “помогать соседям”, где, как говорили, происходит реконструкция. Потом уже стало известно, что цементный завод просто режут на металлолом. Желающих поучаствовать в этом безобразии было хоть отбавляй: везде зарплаты выдавали с задержкой по три-шесть месяцев, а тут — каждый день, наличными. Отработал смену — деньги в руки и до завтра. Работали и в будние дни, и в выходные, и в праздники. Вопросов никто не задавал: фамилии новых хозяев завода были у всех на слуху, связываться с ними было себе дороже...»

https://ic.pics.livejournal.com/naskel/20938727/51747/51747_original.jpg (фото: Naskel, 2012 г.) https://ic.pics.livejournal.com/naskel/20938727/52299/52299_original.jpg (фото: Naskel, 2012 г.) https://ic.pics.livejournal.com/naskel/20938727/52964/52964_original.jpg (фото: Naskel, 2012 г.) https://ic.pics.livejournal.com/naskel/20938727/58689/58689_original.jpg (фото: Naskel, 2012 г.)

Разграбление завода продолжалось не один год. Никто не знает, сколько было вывезено из цехов оборудования, превращённого в лом, никто до сих пор не может сказать, кто «наверху» допустил уничтожение завода, продукция которого является стратегической, и почему государство, которым в те времена управляли выпускники Высшей школы экономики, не выкупило предприятие у хозяев и не законсервировало его, как это делается во многих странах мира. Так или иначе, Нижнетагильский цементный завод — один из лидеров строительной отрасли РСФСР — прекратил своё существование.

https://ic.pics.livejournal.com/naskel/20938727/53917/53917_original.jpg (фото: Naskel, 2012 г.) https://ic.pics.livejournal.com/naskel/20938727/54404/54404_original.jpg (фото: Naskel, 2012 г.) https://ic.pics.livejournal.com/naskel/20938727/55600/55600_original.jpg (фото: Naskel, 2012 г.) https://ic.pics.livejournal.com/naskel/20938727/55944/55944_original.jpg (фото: Naskel, 2012 г.) https://ic.pics.livejournal.com/naskel/20938727/56347/56347_original.jpg (фото: Naskel, 2012 г.) https://ic.pics.livejournal.com/naskel/20938727/56601/56601_original.jpg (фото: Naskel, 2012 г.)

В 2012-м тагильские сталкеры посетили территорию бывшего цементного завода и опубликовали в блогосфере фотографии, сделанные во время этого визита. И эти снимки вызвали шок не только у жителей Нижнего Тагила...

С тех пор на территории бывшего цемзавода мало что изменилось. Иногда среди развалин можно встретить местных садоводов, которые выискивают там что-нибудь полезное для своего хозяйства.

https://ic.pics.livejournal.com/naskel/20938727/53451/53451_original.jpg (фото: Naskel, 2012 г.) https://ic.pics.livejournal.com/naskel/20938727/57446/57446_original.jpg (фото: Naskel, 2012 г.) https://ic.pics.livejournal.com/naskel/20938727/58253/58253_original.jpg (фото: Naskel, 2012 г.) https://ic.pics.livejournal.com/naskel/20938727/59999/59999_original.jpg (фото: Naskel, 2012 г.) https://ic.pics.livejournal.com/naskel/20938727/60797/60797_original.jpg (фото: Naskel, 2012 г.) https://ic.pics.livejournal.com/naskel/20938727/61174/61174_original.jpg (фото: Naskel, 2012 г.)

Судьбу цементного завода едва не разделил Сухоложский посёлок, где в основном проживали работники этого предприятия. После ликвидации завода за жилым фондом и объектами соцкультбыта просто некому стало следить, и если бы городские власти вовремя не обратили внимание на этот жилой микрорайон, его могла постигнуть та же участь, что и построивший его завод.



https://ic.pics.livejournal.com/naskel/20938727/61283/61283_original.jpg

(фото: Naskel)



(с) 2021. Дмитрий Кужильный, эксклюзивно для АН «Между строк»

При подготовке статьи использованы фотоматериалы LJ-пользователя Naskel с разрешения автора.