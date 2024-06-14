Тагильская прокуратура не позволила выйти на свободу члену этнической ОПГ

Тагилстроевский районный суд с участием прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях рассмотрел ходатайство осуждённого Мухима Иронова о замене неотбытой части наказания более мягким видом.

В феврале 2006 года банда, которой руководил брат Мухима, решила похитить партию наркотиков, хранящуюся в гаражно-строительном кооперативе в одном из районов Челябинска.

Вооружённые двумя пистолетами и ножами бандиты прибыли в гаражный кооператив, в котором находились двое мужчин, которых нападавшие избили и связали. Позже застрелили одного из мужчин и забрали у него 25 тысяч рублей. Затем Мухиб Иронов с подельниками предпринял попытку расправиться с другим потерпевшим, который пытался скрыться. Иронов выстрелил мужчине в голову, а его приятель нанёс мужчине удар ножом в грудь. Благодаря своевременно оказанной медпомощи жизнь потерпевшего удалось спасти.

В ноябре 2011 года Челябинским областным судом с учётом вердикта присяжных заседателей Мухиб Иронов признан виновным в совершении преступлений по статьям: пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряжённое с разбоем, по предварительному сговору группой лиц), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление), пп. «а», «в», «г», «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением оружия, в отношении двух и более лиц), ч. 2, 4 ст. 162 УК РФ (разбой, группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, ношение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, группой лиц по предварительному сговору). Суд с учётом постановления Верховного суда Российской Федерации назначил наказание в виде 18 лет лишения свободы, со штрафом 900 тысяч рублей. Вину в совершённых преступлениях осуждённый признал частично.

«В судебном заседании сотрудник прокуратуры возражал против удовлетворения ходатайства, указав, что с учётом нестабильного поведения осуждённого за весь период отбывания наказания замена неотбытой части более мягким видом наказания будет противоречить целям наказания, в том числе восстановлению социальной справедливости, исправлению осуждённого и предупреждению совершения им новых преступлений», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Суд учёл мнение прокуратуры и отказал осуждённому в удовлетворении ходатайства.