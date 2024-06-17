Под Нижним Тагилом несовершеннолетняя девочка на отцовском питбайке устроила ДТП 

В селе Петрокаменское 13-летняя девочка на отцовском питбайке въехала в автомобиль «‎Газель»‎. Как сообщает ГИБДД Свердловской области, с множественными травмами ног подростка доставили в Детскую городскую больницу Нижнего Тагила.

«‎Дорожный инцидент произошёл 14 июня в 18:00. Предварительно установлено, что 13-летняя девочка, управляя питбайком Kayo, при проезде нерегулируемого перекрёстка, осуществляя движение по второстепенной дороге, не предоставила преимущество и допустила столкновение автомобилем ГАЗ под управлением 56-летнего мужчины, который двигался по главной дороге в прямом направлении», — сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

Автоинспекторы установили, что девочка управляла питбайком, объём мощности которого составляет 140 куб. см. Несмотря на то, что питбайк отец семьи приобрёл для себя, первоначальные навыки управления мототехникой дочь получила именно от него. Он пояснил, что в этот вечер разрешил девочке покататься на транспортном средстве по полю, расположенному в лесополосе. Однако причину, почему она решила поехать по дорогам общего пользования через населённый пункт, папа пояснить не смог. В момент происшествия из средств пассивной защиты на ребёнке был только мотошлем и перчатки.

За передачу права управления питбайком дочери, заведомо не имеющей водительского удостоверения, инспекторы ДПС привлекли отца к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ. Ему грозит штраф 30 тысяч рублей. Также правоохранители проведут проверку по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей и проверят школу ребёнка на предмет организации работы по профилактике ДТП с участием детей.