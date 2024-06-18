В лесу под Нижним Тагилом пропала 10-летняя девочка, нуждающаяся в медицинской помощи

Под Нижним Тагилом пропала 10-летняя Алиса Шакирзянова, нуждающаяся в медицинской помощи. Накануне, 17 июня, она ушла из дома в СНТ «2 Тагилстрой». Первыми к поиску пропавшей подключились местные жители, сотрудники полиции, МЧС и Росгвардии, вечером к поисково-спасательным работам привлекли и добровольцев.

Рост девочки — 155 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые до плеч, глаза карие. В момент исчезновения на ней была бирюзовая баскетбольная майка, серые носки, синие шлёпки, белая бейсболка со стразами.

«Девочка нуждается в медицинской помощи и постоянно находится под присмотром близких, поэтому, когда она исчезла, они сразу забили тревогу. С 23:00 на месте пропажи развёрнут штаб добровольческого отряда “ЛизаАлерт”, мы работаем совместно с сотрудниками служб и нашими коллегами из отряда Нижнего Тагила “Скорпион”», — сообщается в соцсетях поискового отряда «ЛизаАлерт».

За минувшую ночь в поисках приняли участие более 100 человек. Осмотрены территория СНТ, ближайшие железнодорожные станции, заброшенные здания, в которых мог спрятаться ребёнок. Группы добровольцев прочёсывают лесной массив. На месте работают кинологические расчёты, поисковики на квадроциклах и мотоциклах.