Тагильчанин Антон Митрофанов, известный под псевдонимом Lyamev, в 15 лет пишет популярные треки в стиле фонк, которые набирают миллионы прослушиваний

Молодой тагильский музыкант Антон Митрофанов пишет популярные треки в стиле фонк под псевдонимом Lyamev. Ему 15 лет, а он уже покоряет вершины музыкальных стриминговых платформ, таких как Яндекс Музыка, ВК музыка, Apple Music и YouTube Music.

Журналистка Агентства новостей «Между строк» пообщалась с Антоном и узнала, почему он решил заняться музыкой и как ему удалось добиться успеха.

Антон не имеет специального музыкального образования, не посещал музыкальную школу, хотя любил музыку с детства, слушал разных исполнителей в жанрах хип-хоп, рэп, поп. И всегда его интересовали качество и глубина звука.

«Я всегда был меломаном и слушал абсолютно разную музыку, отдавая предпочтение ритмичным битам. Помню, мама подарила мне первые полноразмерные наушники. Звук, конечно, в них был не очень, но именно они подарили мне такую любовь к басам», — рассказывает музыкант.

Уже в 10 лет школьник пробует записывать свои первые музыкальные треки с помощью программы FL Studio для работы со звуком.

«Конечно, в 10 лет я не сразу понял, что и как работает. На помощь пришли “обучалки” с YouTube. Просматривая видеоролики всё больше практиковался в звукозаписи. Постепенно стало получатся», — рассказывает Антон Митрофанов.

Для работы на музыкальном поприще он взял себе псевдоним Lyamev, под которым был зарегистрирован в популярной игре Minecraft.

Lyamev пишет музыку почти пять лет. Первые два года, по его словам, это был любительский уровень, первые неуверенные шаги, когда многому приходилось учиться. Некоторые треки он выкладывал на платформы через сайт Freshtunes, другие «писал в стол». Сначала работал, взяв за основу уже существующие треп-биты и на них писал новую оригинальную аранжировку. Позже решил попробовать сочинять сам и на собственные треки записывать свои тексты.

За первые два года, когда Антон работал в режиме «пробуй, делай», он выложил несколько пробных треков на стриминговые платформы, а также мини-альбом под названием «Я всё» (16+) в который вошли 4 записи. Одна композиция кардинально отличалась от остальных своим звучанием. Это был ремикс в стиле фонк на известный мем «У коровы нет других забот». Из всех треков именно этот фонк получил большую популярность.

«Ни один реп-трек из альбома не вызвал бурной реакции у слушателей. А вот композиция в стиле фонк “У коровы нет других забот” быстро стала популярной на стриминговых площадках. Сначала я даже не понял, как этот трек залетел. Он нигде не форсился, ни в TikTok, ни в Instagram*, но именно с ним я заработал себе на новый ноутбук», — вспоминает Lyamev.

Все стриминговые музыкальные платформы работают по одному принципу: чем больше слушателей приведёт к ним на площадку исполнитель, тем больше он монетизирует своё творчество. Для Антона самой плодородной площадкой стала «Яндекс-Музыка».

«Сейчас по статистике за год видно, что мои композиции популярнее всего в “Яндекс.Музыке”. В сумме мои треки прослушали уже более 6 миллионов раз», — делится музыкант.

После взлёта трека «У коровы нет других забот» он в течении полутора лет продолжал работать и записывать новые треки (ремиксы) на существующие композиции других авторов. Но в конце 2022 года происходит падение. У Lyamev удаляют все треки со всех стриминговых площадок. Причина этого, скорее всего, в контроле за соблюдением авторских прав со стороны площадок, ведь он делал кавер-версии уже известных песен. Он называет это трагедией.

«Для меня это была, конечно, трагедия. Особенно когда у тебя уже есть слушатели и ты зарабатываешь на своём творчестве. Резко, без объяснения причин, тебе сносят все твои труды. Но после этого случая я работал в течение полугода и записывал разные треки, постоянно задавая себе вопрос, почему же всё таки залетела в рекомендации песня “У коровы нет других забот”. И в какой-то момент понял, что мелодия была именно в стиле фонк и все пользователи искали её по названию», — признаётся Lyamev.

На вопрос, как близкое окружение воспринимает его творчество, Антон ответил, что мама поддерживает, а друзья относятся достаточно спокойно.

«В школе знают о моём творчестве, но особо об этом никто ничего не говорит. Когда мы с друзьями гуляем, тема, что я записываю музыку, никак не затрагивается», — признаётся Антон.

По его словам, он планирует учиться на звукорежиссёра, поступить в один из вузов Санкт-Петербурга.

Новый успех пришёл к Антону после выпуска ремикса песни «Зима-холода» Андрея Губина. Подросток не мог опубликовать композицию на стриминговых площадках из-за авторских прав. Но его заметили представители столичного лейбла «Первое музыкальное» и с их помощью молодой человек всё таки выпускает трек и продолжает работать дальше совместно с этим лейблом.

«Менеджер лейбла “Первое музыкальное” нашёл меня во “ВКонтакте” и предложил сотрудничество. Конечно, я согласился. Позже мне прислали договор на 26 страницах и я его подписал. Помимо них я уже работал с международным музыкальным лейблом Lifestyle, которому должен был записать 30 треков. Со временем у нас произошли недопонимание, но, решив все вопросы, я остался сотрудничать только с российским музыкальным лейблом», — рассказывает музыкант.

Позже трек «Зима-холода» поддержали российские музыкальные площадки и добавили композицию в свои редакторские плейлисты.

12 июля 2024 года на популярных стриминговых сервисах музыкант Lyamev выпустил свежий сингл «I want to be alive». Композиция является ремиксом оригинальной песни исполнителей Repiet feat и Julia Kleijn.