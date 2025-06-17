На утилизацию останков диких животных в Нижнем Тагиле выделят 1 млн рублей 

Сегодня, 17 июня, на заседании комиссии Нижнетагильской городской думы по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству был поднят вопрос о выделении дополнительных средств из местного бюджета в размере 999 тысяч 450 рублей на утилизацию останков диких животных.

В 2025 году была выделена субвенция в размере 426,5 тысяч рублей на организацию работ по сбору, транспортировке, хранению и утилизации биологических отходов. В соответствии с условиями муниципального контракта, за эти средства было собрано и утилизировано 1 683,7 кг трупов диких и домашних животных (хозяев которых установить не удалось), в том числе косули, медведя, барана, кабана, собаки, кошки, коровы, включая останки (головы, кожа, кости). На эти работы потрачено 413,5 тысячи рублей — это 99,9% от выделенных средств. Таким образом, средства субвенции на реализацию мероприятий израсходованы в полном объёме.

В настоящее время подрядчиком на хранение принято около 1 тонны новых биологических отходов — останков лосей, косуль и лис, обнаруженных в черте города. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического состояния требуется их срочная утилизация. На эти цели необходимо дополнительно 999 тысяч 450 рублей.

Депутаты поддержали проект единогласно. Окончательное решение будет принято на заседании гордумы.