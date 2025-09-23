Свердловская область заняла 23-е место среди регионов России в рейтинге зарплат

Средняя заработная плата в Свердловской области во втором квартале текущего года составила 64 177 рублей. С таким показателем регион занял 23-е место в рейтинге регионов РФ по уровню заработных плат, составленном РИА Новости.

Возглавляют рейтинг Чукотский (171 951 рубль) и Ямало-Ненецкий (148 643 рубля) автономные округа, а также Магаданская область (128 184 рубля). Самые низкие зарплаты в Кабардино-Балкарии (37 942 рубля), Ингушетии (32 038 рублей) и Чечне (31 837 рублей).

Москва с показателем 109 907 рублей находится на 9-м месте рейтинга, Санкт-Петербург (82 937 рублей) занял 11-ю позицию.