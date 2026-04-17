Суд в Нижнем Тагиле отправил в колонию-поселение женщину, которая пыталась спрятаться от наказания

Ленинский районный суд Нижнего Тагила накануне рассмотрел представление уголовно-исполнительной инспекции в отношении 39-летней гражданки С., которая, получив возможность отбывать наказание вне тюремного заключения, предпочла скрыться от государства.

Ранее С. была осуждена Нижнетуринским городским судом за нанесение побоев по статье 116.1 УК РФ. Суд назначил ей наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% зарплаты.

Но с работой у осуждённой не сложилось. В феврале 2026 года суд заменил оставшиеся исправительные работы на два месяца лишения свободы в колонии-поселении. С. не явилась за предписанием, перестала отвечать на звонки инспекции и не прибыла в колонию-поселение в установленный срок — 17 марта 2026 года. В связи с этим её объявили в розыск.

15 апреля 2026 года осуждённая была задержана сотрудниками полиции. В суде С. признала, что «забыла» получить предписание и явиться в колонию. Она не смогла назвать уважительных причин для своего исчезновения. Суд, изучив материалы, постановил взять С. под стражу и направить в колонию-поселение под конвоем для отбывания наказания. Теперь осуждённая будет доставлена в колонию сотрудниками конвойной службы.

Постановление можно обжаловать в течение 15 дней.