Суд удовлетворил в полном объёме иск Дерипаски к иностранным СМИ

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски к The Times, The Telegraph и The Nation. В сентябре он потребовал защитить свою деловую репутацию после того, как перечисленные издания опубликовали материалы, которые, по мнению юристов бизнесмена, стали основанием для введения против него санкций Минфином США.

По словам адвоката Дерипаски Алексея Мельникова, даже заголовки статей носят порочащий характер. В частности, репутация бизнесмена пострадала из-за заголовка британского The Times «Миллионер, связанный с мафией, шпионил за конкурентами». По мнению правозащитника, шпионаж за конкурентами осуждается обществом.

А в заголовке статьи британского The Telegraph «Связанный с политиками олигарх заказал убийство банкира» юрист усмотрел прямые обвинения в том, что его подзащитный нарушил закон.

«Нет ни одного уголовного дела, где Олег Владимирович был бы обвиняемым. Все эти публикации — просто нападки на его деловую репутацию», — заявил Мельников.

Адвокат бизнесмена требовал признать публикации недостоверными, обязать издания удалить их со своих сайтов и в течение 10 суток опубликовать опровержение. Как пишет РБК, иск был удовлетворён в полном объёме.