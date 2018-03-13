Суд продлил арест одному из напавших на пермскую школу подростков

Одному из напавших на пермскую школу подростков продлили арест на два месяца, со ссылкой на источник в Мотовилихинском районном суде Перми пишет РБК.

Напомним, ЧП в пермской школе № 127 произошло 15 января. Двое подростков — ученик школы и её выпускник — проникли в здание и напали на учительницу и учеников четвёртого класса. Пострадали 15 человек, в том числе учительница. Педагог получила 17 ранений и была госпитализирована в тяжёлом состоянии. Нападавшие были задержаны, один из них ранее состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.

Следственное управление СК по Пермскому краю возбудило против нападавших уголовное дело по ч. 3 ст. 30 («Покушение на преступление») и по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России («Покушение на убийство двух и более лиц»). Позже Следственный комитет возбудил дело по статье «Халатность». На допросе подростки признали, что напали на учительницу и учеников, но свои мотивы не раскрыли.