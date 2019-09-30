Суд Нижнего Тагила приговорил двоих местных жителей к 15 годам лишения свободы за похищение денег у детдомовцев

Ленинский районный суд приговорил двоих местных жителей к 7 и 8,5 годам колонии за похищение денег у воспитанников детских домов, сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Весной 2017 года два тагильчанина сказали воспитаннику детского дома в Полевском, что деньги на лицевом счёте, которые он получает в качестве пенсии по потере кормильца, могут быть похищены, и предложили свою помощь. Для этого в день 18-летия сироты они вывезли его в Нижний Тагил, после чего в течение нескольких дней он снимал со счёта деньги и отдавал злоумышленникам на хранение. Всего мошенники получили 918 тысяч рублей. Ещё 210 тысяч рублей тагильчане похитили с карточки потерпевшего, получив доступ к его счёту.

По аналогичной схеме мошенники обманули ещё одного воспитанника коррекционного класса детского дома в Берёзовском, выманив у него 866 тысяч рублей. А в январе 2018 года один из них заполучил квартиру стоимостью 1,2 миллиона рублей у жителя Нижнего Тагила, предложив в качестве оплаты чужой автомобиль и доплату 500 тысяч рублей.

30 сентября Ленинский районный суд назначил одному из мошенников 7 лет, второму — 8,5 лет колонии общего режима. Сейчас решается вопрос с возвратом квартиры.