Суд начал банкротить самого богатого депутата Госдумы

Арбитражный суд Архангельской области запустил процедуру реструктуризации долгов в отношении депутата-единоросса Андрея Палкина. Об этом сообщает ТАСС.

Финансовым управляющим депутата суд постановил назначить арбитражного управляющего Александра Максименко. Вместе с парламентарием они должны к 19 сентября 2017 года представить план погашения долгов депутата, в этот же день рассмотрение дела продолжится.

По официальным данным управления налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, налоговая задолженность Палкина превышает 147 млн рублей. Сам депутат ранее заявлял, что погасит все долги, но для этого ему требуется время.

Палкин считается самым богатым депутатом Госдумы седьмого созыва – его доход в 2015 году составил 1,5 млрд рублей. В декларации Палкин указал сведения о принадлежащих ему 56 квартирах в Архангельской области, трёх – в Московской, а также о примерно 200 транспортных средствах.

Заявление о банкротстве Палкин подал в начале февраля 2017 года.

Агентство новостей «Между строк»