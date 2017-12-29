Суд арестовал на два месяца экс-директора фабрики «Меньшевик»

Судья Пресненского районного суда Москвы Елена Абрамова удовлетворила ходатайство следствия об аресте бывшего собственника и гендиректора кондитерской фабрики «Меньшевик» Ильи Аверьянова на два месяца — до 27 февраля 2018 года, пишет «Коммерсантъ».

Заявляя ходатайство, следователь подчеркнул, что Илья Аверьянов был обвинён в убийстве, и отметил, что изначально Аверьянова хотели поместить под домашний арест, однако «так как большая часть свидетелей будет из числа работников фабрики», у обвиняемого появится возможность оказать на них давление, поэтому следствие ходатайствует о заключении его под стражу.

Предприниматель в суде объяснил стрельбу защитой от рейдерского захвата фабрики.

«Стрелять или тем более приносить тяжкий вред здоровью или убивать у меня не было намерения никакого», — заявил Илья Аверьянов.

Напомним, в результате устроенной Аверьяновым стрельбы погиб сторож «Меньшевика». Сам предприниматель заявлял полиции, что начал стрелять из «Сайги» в целях самообороны. Его версия произошедшего отчасти подтверждается найденными на месте происшествия гильзами от травматического оружия.