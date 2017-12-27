Полиция сообщила о гибели человека в результате стрельбы на кондитерской фабрике в Москве

В результате стрельбы в здании кондитерской фабрики «Меньшевик» на юго-востоке Москвы погиб один человек, со ссылкой на главное управление МВД пишет РИА Новости.

По информации телеграм-канала Mash, стрельбу открыл руководитель фабрики.