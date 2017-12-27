Полиция сообщила о гибели человека в результате стрельбы на кондитерской фабрике в Москве

27.12.2017 12:45
В результате стрельбы в здании кондитерской фабрики «Меньшевик» на юго-востоке Москвы погиб один человек, со ссылкой на главное управление МВД пишет РИА Новости.
По информации телеграм-канала Mash, стрельбу открыл руководитель фабрики.
«В 9.13 на улице Иловайской, дом 20, корпус 1, произошёл конфликт между хозяйствующими субъектами на почве имущественного спора. Один из его участников причинил огнестрельные ранения одному из оппонентов. Пострадавший скончался. Полицейские предпринимают меры к задержанию подозреваемого в стрельбе», — сказал собеседник агентства.