Срок карантина для заболевших COVID-19 сократится до недели

Срок карантина для заболевших COVID-19 сократится до 7 дней. Об этом заявила вице-премьер правительства Татьяна Голикова на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ.

«Как и в других странах, мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан. В том числе сокращаем сроки карантина до семи дней, а также делаем ещё ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России», — передаёт слова Голиковой ТАСС.

Напомним, что ранее срок карантина для заразившихся коронавирусом составлял 14 дней.