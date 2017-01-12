Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал парламент местом для дискуссий
Спикер нижней палаты Федерального Собрания Вячеслав Володин заявил, что парламент – это место, где ведутся дискуссии. Слова политика передаёт ТАСС. Заявление Володин сделал, критикуя регламент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), который предусматривает возможность лишать страны права голоса.
«Парламент – это место, где ведутся дискуссии, идёт разговор, невзирая на то, нравится кому-то этот разговор или не нравится», – заявил Володин, подчёркивая, что в этом и есть суть парламента.
Напомним, в 2003 году спикер Госдумы четвёртого созыва Борис Грызлов заявил, что Государственная дума – это «не та площадка, где надо проводить политические баталии», а площадка для «конструктивной, эффективной законодательной деятельности». Позже журналисты интерпретировали его высказывание как «парламент – не место для дискуссий». Позже, в 2010 году, Грызлов уточнил, что назвал Госдуму именно «не местом для баталий».
Агентство новостей «Между строк»