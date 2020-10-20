Спад заболеваемости COVID-19 в России эксперты ожидают в ноябре

Пик заболеваемости коронавирусом в России пойдёт на спад в первых числах ноября. Об этом сегодня рассказали специалисты научной лаборатории моделирования социально-экономических систем Научно-исследовательского объединения РЭУ им. Плеханова, сообщают «Известия».

Лаборатория сделала прогноз развития эпидемиологической ситуации, основанный на анализе пациентов с коронавирусом, суточного прироста числа выполненных тестов и соотношения данного показателя. Также эксперты рассчитали индекс интенсивности инфицирования.

Согласно полученным выводам, снижение темпов прироста числа случаев COVID-19 должно начаться в начале ноября 2020 года, прогнозируют специалисты. Снижение темпов роста заболеваемости наступит в тот момент, когда отношение числа инфицированных к числу выполненных тестов не будет меняться.

Отметим, что сейчас эпидемиологическая обстановка по коронавирусной инфекции в России называется напряжённой. Терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов считает, что до существенного сокращения распространения коронавируса как в Москве, так и по стране в целом ещё далеко, однако эпидемия замедлится при вакцинации населения.