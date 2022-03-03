Сотрудник ЕВРАЗ НТМК стал победителем всероссийского конкурса «Инженер года — 2021»

В Нижнем Тагиле сотрудник ЕВРАЗ НТМК стал победителем XXII всероссийского конкурса «Инженер года — 2021» и получил звание «Профессиональный инженер России». В конкурсе приняли участие ещё четверо тагильчан, трое из них также получили звание «Профессиональный инженер России», сообщает пресс-служба компании.

Инженер-технолог центральной лаборатории комбината Михаил Половец победил в конкурсе в номинации «Инженерное искусство молодых». Михаил работает на ЕВРАЗ НТМК три года, занимается изучением состава шихтовых материалов для доменного производства, параллельно учится в аспирантуре УрФУ по направлению «Металлургия».

Также звание «Профессиональный инженер России» присвоили Павлу Дубских, Александру Кондратьеву, Дмитрию Сушникову. Им вручили сертификат и знак об успешном прохождении первого тура конкурса. Победителем первого тура в номинации «Инженерное искусство молодых» стала начальник бюро 3D-технологий Дарья Казанцева.

На ЕВРАЗ КГОК «Инженером года — 2021» стала участковый геолог Юлия Володина, а звания «Профессиональный инженер России» удостоен главный горняк ЕВРАЗ КГОК Вячеслав Мартынов.

Всероссийский конкурс «Инженер года» проводится ежегодно в 49 отраслях по двум номинациям — «Профессиональные инженеры» и «Инженерное искусство молодых». В состав жюри и экспертных комиссий входят российские учёные, конструкторы, инженеры, организаторы производств. В 2019–2020 годах звание «Инженер года» было присвоено сотрудникам рельсового производства ЕВРАЗ ЗСМК и металлургам коксохимического, доменного и прокатного производств ЕВРАЗ НТМК.