Содержать парки и скверы в Нижнем Тагиле будет ООО «Комавтотранс»

В Нижнем Тагиле определился подрядчик на оказание услуг по содержанию 51 городского парка и сквера. Начальная цена двухлетнего контракта составляла 130 млн рублей. Победителем стала тагильская компания «Комавтотранс», которая и в прошлый раз выиграла аналогичный контракт.

По данным сайта госзакупок, претендент снизил первоначальную стоимость на 0,5% — с 927 тысяч до 922,4 тысячи рублей за единицу услуги. Второй участник конкурса — ООО «Уралстройкомплекс» — предложил за свою работу 927 тысяч.

Согласно документации, подрядчику до 30 июня 2023 года необходимо заниматься уборкой территорий, ухаживать за ограждениями, уличной мебелью, детскими площадками, гранитными и резиновыми покрытиями, а также за зелёными насаждениями и газонами. Сюда же включена акарицидная обработка против клещей каждую весну. При уборке территории необходимо использовать малогабаритную технику с подметальными щётками, исключающими повреждение элементов мощения.

Дополнительно до 1 сентября текущего года подрядчик должен восстановить покрытие из резиновой крошки на корте и детских площадках набережной Нижнетагильского пруда, а также плитняк на спуске с Лисьей горы.