СМИ узнали о планах правительства снизить дивиденды госкомпаний

Российское правительство намерено понизить минимальный размер выплат госкомпаний до 25% от чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух федеральных чиновников.

При этом правительство продолжит добиваться более высоких дивидендов с ряда компаний, рассказал один из собеседников агентства. Названия компаний источник не уточнил.

Кабмин добился повышения размеров отчислений госкомпаний на дивиденды с 25% до 50% от их прибыли в апреле 2016 года. Как тогда подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев, за счёт такой меры в бюджет могут поступить дополнительные 100 миллиардов рублей.

В ноябре глава Минфина Антон Силуанов рассказывал, что в 2017 году исключений из правила о перечислении в бюджет половины прибыли госкомпаний не будет.

Правительственное постановление коснулось в том числе таких корпораций, как «Газпром», «Алроса», «Башнефть», «Зарубежнефть», «РусГидро», «Совкомфлот», «Транснефть» и «Роснефтегаз».

Глава «Роснефти» Игорь Сечин указывал, что утверждённая правительством дивидендная политика «Роснефти» предусматривает выплаты акционерам в размере 35% от прибыли. В декабре Медведев поручил проработать вопрос о повышении дивидендов «Роснефти».

Агентство новостей «Между строк»