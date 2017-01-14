СМИ: Госдума предложила лишать водителей прав за опасное вождение

Профильный комитет Государственной Думы по госстроительству и законодательству предлагает принять поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предполагают лишение водительских прав за неоднократные нарушения ПДД и опасное вождение. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на зампредседателя комитета Вячеслава Лысакова.

Инициаторы поправок уточняют, что решение о лишении прав будет принимать инспектор ГИБДД, а не камеры фиксации нарушений. За неоднократные нарушения водители потеряют права на два года, отмечает зампредседателя комитета.

«Если человеку первый случай не послужит уроком и он будет продолжать себя так же вести, то надо предусматривать более серьезные меры воздействия, такие как обязательные работы, административный арест и лишение прав», - объясняет Лысаков.

Ранее правительство России одобрило законопроект, устанавливающий ответственность в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей за совершение водителем действий, квалифицируемых как опасное вождение.

К «опасному вождению» относятся: невыполнение при перестроении требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения; перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия; несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства; несоблюдение бокового интервала; резкое торможение, если такое торможение не требуется для предотвращения ДТП; препятствование обгону.

Агентство новостей «Между строк»