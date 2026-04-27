В Нижнем Тагиле вандалы повредили несколько автомобилей на Гальянке (ВИДЕО)

В редакцию АН «Между строк» обратился местный житель, чей автомобиль пострадал от действий хулиганов. Как видно на видеозаписи, предоставленной автовладельцем, в ночь на 25 апреля группа молодых людей подбежала к его внедорожнику SsangYong Rexton, припаркованному возле дома № 12 на улице Захарова, и один из них пнул в дверь. Злоумышленников отпугнул только звук сработавшей сигнализации.

«Я оставил автомобиль на парковке вечером 24 апреля, а утром обнаружил вмятину на двери. Мой сосед предоставил запись со своей камеры видеонаблюдения, зафиксировавшую инцидент. В автосервисе мне сообщили, что ремонт обойдётся в 50 тысяч рублей», — поделился с журналистом АН «Между строк» потерпевший.

Мужчина сообщил, что планирует обратиться в полицию в ближайшее время, отметив, что в ту же ночь в данном районе пострадали и другие транспортные средства. Некоторые владельцы повреждённых машин уже написали заявления в правоохранительные органы.

«Наверное, хулиганы из дома № 7 на улице Булата Окуджавы — там есть неблагополучные семьи. Я узнавал, ещё четыре или пять автомобилей повреждены в этом районе. Я заявление в полицию буду составлять уже 28 апреля, скорее всего», — рассказал АН «Между строк» мужчина.