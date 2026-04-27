В Нижнем Тагиле велосипед «зажевал» ногу подростка, но на помощь пришли спасатели

Тагильские спасатели помогли незадачливому подростку, у которого застряла нога в велосипеде.

«Накануне спасателям поступил вызов: у мальчика застряла нога между педалью и рамой велосипеда. Прибыв на место, спасатели с помощью специального оборудования, аккуратно освободили ногу ребёнку. После этого пострадавшего передали сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшего осмотра и оказания необходимой помощи», — сообщили в МБУ «Центр защиты населения».

В течение прошедшей недели в службу спасения поступило 6 вызовов.

«Оказание помощи в быту — 3, дорожно-транспортные происшествия — 2, иные — 1. Спасено 3 человека», — отметили в организации.

Телефон поисково-спасательной службы 41-76-77.